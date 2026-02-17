Медия без
МС одобри разходи за 270 000 евро по паметника на съветската армия

Парите са само за 2026 г., за дейности по охрана и обезопасяване на монумента

17 Февр. 2026
Парите са отпуснати за обезопасяване и охрана.
БГНЕС
Парите са отпуснати за обезопасяване и охрана.

Внушителната сума от 270 000 евро е отпуснало правителството в оставка на Росен Желязков, с които да покрие разходи по останки от паметника на съветската армия. С решение на Министерския съвет е одобрено финансиране за 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана от БТА.

Средствата са предназначени за разходи по наем на скеле и ограда за обезопасяване на обекта, както и за дейности по охрана, извършвани от областния управител на област София.

Демонтажът на паметника започна в края на 2023 г. Това стана по нареждане на тогавашния областен управител на София Вяра Тодева. Впоследствие тя стана депутат от ПП-ДБ, а през 2025 г. влезе в Изпълнителния съвет на ПП след партийния конгрес, на който Асен Василев остана единствен лидер на партията.

