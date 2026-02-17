МС одобри разходи за 270 000 евро по паметника на съветската армия

Внушителната сума от 270 000 евро е отпуснало правителството в оставка на Росен Желязков, с които да покрие разходи по останки от паметника на съветската армия. С решение на Министерския съвет е одобрено финансиране за 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба, цитирана от БТА .

Средствата са предназначени за разходи по наем на скеле и ограда за обезопасяване на обекта, както и за дейности по охрана, извършвани от областния управител на област София.