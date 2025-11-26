Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Митов раздаде по 400 лв. в МВР въпреки рязко увеличените заплати

Парите се дават като награда за всички близо 50 000 служители на вътрешното министерство

Днес, 14:44
Даниел Митов
БГНЕС
Даниел Митов

С по 400 лева награди в всички полицаи и служители на МВР вътрешният министър Даниел Митов. Заповедта е подписана от него, а парите са за Коледа.

Сумата важи както за полицаите, така и за администрацията в МВР. Без 400 лева ще останат само отстранените и тези, които са имали наказания през тази година.

Заповедта е традиционна за МВР. Подобни издадоха през последните 2 години и предшествениците на Митов Атанас Илков и Калин Стоянов. Коледната добавка идва на фона на безпрецедентно вдигане на заплатите в системата на МВР с над 50 процента. Повишаване се предвижда и догодина.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Даниел Митов, Коледа, бонуси

Още новини по темата

При чиновниците даже тройка носи бонус
17 Ноем. 2025

Коледният бонус става задължителен в Словения
16 Ноем. 2025

Оставката, спасила Митов от Борисов, се оказа полуоставка
13 Ноем. 2025

Главчев обърка сметките в обяснение за големите бонуси
12 Ноем. 2025

Бонуси за десетки милиони си раздават навсякъде в администрацията
10 Ноем. 2025

Вътрешният министър Даниел Митов се оказа в Саудитска Арабия
07 Ноем. 2025

В КЕВР са си раздали 1 млн. лв. бонуси за 2024 г.
05 Ноем. 2025

Почти половината от хванатите с превишена средна скорост са чужденци
02 Ноем. 2025

Депутати предлагат таван на бонусите в администрацията
31 Окт. 2025

Митов обвини Русия, че наводнява Европа с мигранти
20 Окт. 2025

Шефовете в АПИ са взели над 450 000 лв. бонуси за 3 месеца
26 Септ. 2025

Борисов обвини медиите за "мазалото" на МВР в Русе
14 Септ. 2025

За 6 месеца в АПИ са си раздали 4,7 млн. лв. премии
07 Септ. 2025

Рецидивистите на пътя ще остават без книжки доживот
01 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън