Митов нареди проверка на полицията заради убийствата на Петрохан

Вътрешният министър Даниел Митов се включи едва на четвъртия ден в мистерията около тримата убити мъже, открити до хижата в района на Петрохан. От официално съобщение стана ясно, че той е наредил проверка в полицията, в гранична полиция, в "Миграция" и областните дирекции заради случая.

"Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов е разпоредена проверка на изнесените в средствата за масова информация и в интернет твърдения за получени сигнали, свързани с дейността на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“", пише в съобщението на МВР. Ще бъде изследвана и анализирана работата на съответните компетентни структури на МВР във връзка с тези твърдения.

Обхватът на проверката е 2022 г. до момента. Тя ще бъде извършена от Дирекция „Инспекторат“ в ГД „Национална полиция“, ГДБОП, ГД „Гранична полиция“, СДВР, всички областни дирекции на МВР в страната, дирекция „Миграция“ и в други структури на министерството при необходимост.

През последните няколко дни различни полицейски шефове обясняваха, че жертвите не са криминално проявени, че притежаваното от тях оръжие е законно, че никога не е имало е сигнали срещу тях и тяхната НПО.

Сегашното ръководство на екоминистерството обаче съобщи, че срещу НПО са подавани сигнали още през 2022 г. заради сключеното рамково споразумение с МОСВ. "Министерството е сезирало Върховна касационна прокуратура, която е образувала преписка, препратена по компетентност на Софийска градска прокуратура. През октомври 2022 г. е сезирано и Министерство на вътрешните работи за проверка по компетентност", твърдят от МОСВ.

Кметът на с.Гинци Георги Тодоров също даде да се разбере, че е имало сигнали и дори проверки на МВР. "Никой не знае какво са правели, даже и полицията рядко влизаше - при някакви случаи, ако чуят някакъв сигнал, отиваха да проверят, да им кажат да подпишат, че няма да се занимават с щуротии", каза той преди два дни.

Срещу сдружението е имало сигнали до Агенция за закрила на детето, до ДАНС, до прокуратурата, които няма как да не са се обърнали за съдействие към МВР.

Иван Христанов, който през 2022 г. беше ресорен зам.-министър на Изпълнителна агенция по горите потвърди в пост във "Фейсбук", че на НПО-то е съставен акт за нарушения заради незаконно спиране на туристи и заграждане на държавна собственост. "Екипите от инспектори на ИАГ изпитваха притеснения да правят проверки заради слуховете за въоръжение", твърди Христанов. "Представител на НАКЗТ в средата на 2022 г. поиска форма на сътрудничество с Министерство на земеделието като форма на легитимация. Тя беше отказана с два аргумента: 1) ИАГ не може да сътрудничи с организации, които вече са показали неуважение към закона и са санкционирани за нарушения, и 2) ИАГ е единственият орган с право да координира и контролира защитата на българските гори, който може да работи с НПО-та за опазване от вредители или научна дейност, но не и да делегира функциите си по физическа охрана от бракониери", пише Христанов. И добавя: "По време на проведената срещата и след отказа за подписване на подобно споразумение, екипът ни се сблъсква с агресивно поведение, довело до бързо прекратяване на разговорите".

Христанов твърди, че в района на Петрохан "не е имало инциденти с незаконен дърводобив и бракониерство в степен, която да го превърне в невралгична точка и да изисква повече от стандартното внимание". Затова и той смята, че версията “наказателна акция от дървената мафия” граничи с фантастиката

Христанов е притеснен от факта, че с тази организация е осъществено прехвърляне на 5 дка земя точно в деня, в който застъпва новият кабинет на 13.12.2021 г. "Подобни сделки в последните часове на стария кабинет са винаги мотивирани от неясни интереси. Пояснявам, че на фона на 36 милиона декара гори 5 декара може да са нищо, но ние такива размери сме продавали или прехвърляли само за БДЖ, магистрални далекопроводи, съществуващи мини с терени за рекултивация и подобни големи инфраструктури обекти. За частно лице обикновено се разглеждат площи по 100-200 кв. м.", пише той и добавя: "Озадачаващо е също, че никой в ИАГ няма спомен за това конкретно прехвърляне на земя".

Разследването на смъртта на тримата мъже, чиито тела бяха открити до хижа "Петрохан", продължава. Все още се издирват трима души. Сред тях е и собственикът на хижата Ивайло Калушев.