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Мечка е забелязана до популярна пътека на Витоша

Днес, 12:47
Pixabay

Мечка е забелязана на Витоша в неделя, съобщи Планинската спасителна служба. "Няма място за паника, но днес планински спасител е забелязал мечка в близост до Симеоновския лифт до хижа Северина. Мястото е близо до резерват Бистришко бранище и е напълно нормално в гората там да има мечки", коментират от службата в пост във "Фейсбук".

В последните месеци на два пъти се появяваше информация за мечка в околности около столицата. През септември две мечки нападнаха палатка с туристи, които нощували в гористия район над село Локорско в район Нови Искър, съобщиха местните власти. Инцидентът се е разиграл през нощта в гората, на около километър след края на асфалтирания път по направление към местността Драгуната. През май беше обявено, че мечка е убила мъж край хижа "Рударци" на Витоша. Тогава бяха заложени фотокапани, но те не дадоха резултат и животното така и не бе забелязано.

 

Съвети от планинските спасители

- Мечката няма никакво желание да се среща с вас и ако ви чуе, ще изчезне още преди да сте разбрали;

- Движете се на групи или вдигайте шум, който се чува поне на 30 метра;

- Ако не е предизвикана, мечката няма да ви нападне;

- В случай на среща, се отдалечете бавно на заден ход с лице към мечката, като не я гледайте в очите.

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