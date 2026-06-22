"Прогресивна България" променя закони заради Витоша

"Прогресивна България" свика днес среща на депутати и министри да обсъжда законодателни промени, свързани с Витоша. Заявките са обнадеждаващи - развитие на модерен достъп до планината наред с опазване на природата в нея, но подробности как ще стане това липсват на този етап. Освен това, форматът на срещата предизвика негативни коментари, защото сред поканените се видя само една природозащитна организация – "Бъдеще за Витоша", която далеч не е от най-активните и популярни по темата. Въпреки това управляващите обещават широка обществена дискусия по въпроса.

Регионалният министър Иван Шишков обяви, че ще се работи в две посоки. Ще се подготвят аконодателни промени, които да дадат модерна нормативна рамка за развитието на природния парк и туристическата инфраструктура в него. Същевременно обаче ще бъде възложено изработването на нов План за управление на Витоша възможно най-бързо. „Нито законовите промени сами по себе си са достатъчни, нито новият план за управление може да реши проблемите без необходимите нормативни промени. Тези два процеса трябва да вървят паралелно“, обясни министърът. Целта е Витоша да се превърне в съвременна и достъпна планина чрез възстановяване на екологичния въжен транспорт, допълни той.

Днес не се очаква да бъде намерено готово решение за промяна на законодателството. Целта ни е да обединим усилията си, да разгледаме всички съществуващи проблеми и да работим заедно по належащите законови промени, за да може да се развие не само Витоша, а и всички български планини, коментира Шишков.

"Последният път, като правеха промени на закони специално за Витоша, бе 2012 г. по поръчка на Цеко Минев. Обсъждане на законови промени на тъмно за Витоша ни е познато. Знаем и колко се плащаше за тази услуга. Знаем и как завършваше", написа обаче Тома Белев от "Зелено движение" във "Фейсбук" по повод формата на срещата.

Не е известно какви точно ще са законодателните промени, които готви ПБ. От години на Витоша има проблеми с неработещите лифтове, достъпа на коли до планината, инфраструктурата, неподдържаните пътеки и др., а ПБ рекламираше темата като приоритетна в предизборната си кампания в София. "Ще предложим промени, за да направим Витоша достъпна за всички: модернизация на лифтовете, ремонт на инфраструктурата, поддръжка на пътеките и реална грижа за природата", беше заявката на Шишков преди изборите. Всеки опит да се възстановят лифтовете обаче минава през искане за разчистване на нови просеки в планината, а това поражда протести.

Същинската работа по разработването на плана може да започне в началото на 2027 г., стана ясно от сумите от екоминистъра Росица Карамфилова. Дотогава предстои сериозна подготвителна работа, като първата стъпка е изготвянето на публично задание за планиране. Тя припомни, че в края на април е било прекратено административното производство по проекта за План за управление за периода 2015–2024 г., а в момента действа Планът за управление от 2005 г.

На фона на критиките за поканените, Карамфилова увери, че новата процедура ще премине през обществено обсъждане на заданието за планиране и ще включва консултативен съвет с всички заинтересовани страни. „Целият процес – от заданието до фактическото възлагане на изработването на плана, до неговото обсъждане – ще бъде прозрачно, открито, по ясни правила и в активен диалог с всички заинтересовани страни и с гражданите, съобщи министърът и увери, че неработещите модели няма да бъдат прилагани повече.