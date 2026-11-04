Маратонът за ВСС в правната комисия продължава трети ден

След изтощително заседание, продължило повече от 13 часа вчера, днес парламентарната правна комисия продължава с изслушването на кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

Вчера и в понеделник бяха изслушани общо 13 номинирани за Съдийската колегия на съвета. Днес започва препитването на първите четирима от 8 кандидати за прокурорската.

Това са Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Емил Дечев и Екатерина Салкова. Дечев ще бъде изслушан за втори път, защото е номиниран и за съдийската, и за прокурорската колегия на съвета. Янкулов и Дечев са номинирани от ДБ, Вучков - от ПП, а Салкова - от "Прогресивна България".

Заседанието започна със забележка от шефката на правната комисия Янка Тянкова (ПБ), която поиска да се оптимизира работата на комисията така, че заседанията да не приключват в 22:30. Веднага се включи Иван Вачев (ПБ) с идеята депутатите, които не са членове на правната комисия, да имат право да задатат само по един въпрос. Надежда Йорданова (ДБ) и Стою Стоев (ПП) възразиха на това, защото изборът е важен и всеки депутат трябва да има възможност да зададе всичките си въпроси. На Тянкова не ѝ хареса, че ограниченията не срещнаха подкрепа и не ги наложи.

КАНДИДАТИТЕ

Янкулов е бивш прокурор. Той напусна системата, когато Сотир Цацаров стана главен прокурор. Оттогава е адвокат и граждански активист, беше част от екипа на Антикорупционния фонд. Участва в разкриването на схемите "Осемте джуджета" и "Мартин Божанов - Нотариуса". Беше правосъден министър и вицепремиер в служебното правителство на Андрей Гюров.

Вучков е професор по наказателно право. Той беше зам.-вътрешен министър на Цветан Цветанов (ГЕРБ), а после беше и титуляр на поста, но се оттегли, защото не бе съгласен шефът на ДАНС Владимир Писанчев, тогавашният главен секретар на МВР Светлозар Лазаров и шефът на ДАТО Цветан Китов да останат на постовете си.

Емил Дечев Той е съдия от Софийския градски съд. Той беше вътрешен министър в служебното правителство на Андрей Гюров. Бил е и зам.-министър на правосъдието в 4 правителства. По негово време в МВР излязоха данните за задграничните пътувания на градската прокурорка Емилия Русинова с лидера на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Пепи Еврото.

И тримата през годините са заявявали и отстоявали ясни позиции за съдебната власт.

Салкова е професор. Преподавала е в СУ, Пловдивския университет и УНСС. Съдия ад хок е в Европейския съд по правата на човека, директор на Института за държавата и правото на БАН.

ИЗСЛУШВАНЕТО

Янкулов започна с това, че преди броени дни прокурор от Софийската градска прокуратура отне живота си. Миналия октомври имаше нападение в мафиотски стил срещу друг прокурор от Софийската градска прокуратура - Иво Илиев, което и до момента не е разкрито. През 2020 г. при неизяснени обстоятелства загина прокурор Владимир Шейтанов от Кюстендил. Година по-рано се самоуби върховният прокурор Васил Миков. "Това може и да са различни казуси. Но има едно общо - за прокуратурата и за ВСС като че ли те не са се случвали. Нито прокуратурата, нито прокурорската колегия реагираха по някакъв близо до адекватен начин".

Той каза също, без да назовава имена, че за последните двама главни прокурори има конкретни проверими данни, че са стояли по-ниско в йерархията от човек, осветен като лидер на криминални мрежи за паралелно правосъдие. И даде доказателствата - един от тях е стоял прав пред вратата, за да бъде приет за аудиенция при този лидер, а другият е писал доклад до този криминален елемент, давайки му информация от кухнята на прокуратурата.

Той открои и едни от най-фрапантните нарушения на настоящия състав на съвета - това, че остави Борислав Сарафов и.ф. главен прокурор и след законовия срок, както и немотивираните им кадрови решения.

Инициатива "Правосъдие за всеки" излъчва изслушването във Фейсбук:

https://www.facebook.com/PravosadieZaVseki/videos/4219621864995085

СЪСТАВ

Висшият съдебен съвет се състои от 25 членове. Народното събрание избира 11, от които шестима - за съдийската колегия, и петима - за прокурорската колегия. "Уловката" е, че членовете на съвета се избират с 2/3 мнозинство. Това означава, че "Прогресивна България" няма достатъчно депутати, за да избере членове на ВСС самостоятелно.

Съдиите избират от своя състав шестима членове за съдийската колегия. Прокурорите избират четирима за прокурорската, а следователите - един за прокурорската. Съдиите изслушаха своите кандидати на 31 октомври и ще гласуват в събота, а следователите - на 21 ноември. Прокурорите вече избраха своите четирима представители.