В "Люлин" не се диша, но РИОСВ твърди, че въздухът е чист

БГНЕС Тези пушеци не са замърсили въздуха над София, излезе от обясненията на екоинспекцията.

В социалните мрежи жители на "Люлин", та чак до центъра на София се оплакват от тежка миризма на изгоряла пластмаса. Това е над 12 часа след като завод за обработка на боклук се запали в столичния квартал "Република". Пожарът все още не е напълно загасен. Две пожарни коли продължават да обливат димящите боклуци.

Но от РИОСВ отчетоха, че станциите за наблюдение на въздуха не засичат замърсяване. Причината за пожара били флакони с аерозоли, които попаднали в боклука и се самозапалили.

Ирена Милушева от РИОСВ заяви пред бТВ, че макар пожарът още да не е овладян, позиционираната на място мобилна измервателна станция не отчита превишение на показателите за замърсяване на въздуха.

"Също така се следят всички автоматични измервателни станции на територията на София. При извършения мониторинг няма превишаване на показателите. Ние ще продължим да работим с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара и да потвърждаване, че атмосферният въздух е чист. Гражданите трябва да бъдат спокойни, че няма признаци за замърсяване", добави Милушева.

Това показва в момента картата на станциите:

"Опитах се да открехна прозореца тази сутрин. Ужасна миризма на изгоряла пластмаса! Веднага затворих", реагира жителка на "Люлин" във "Фейсбук".

В групите на квартала в социалните мрежи е пълно с тревожни сигнали за въздуха и хората не вярват на РИОСВ, че няма замърсяване. Кметът на "Люлин" Георги Тодоров също е казал пред бТВ, че има десетки сигнали на граждани за задушлива миризма. Милушева контрира, че няма опасност за хората. Тя призова гражданите да не изхвърлят аерозолни флакони.

Доц. Трифон Вълков, инфекционист, препоръча по "Нова нюз" хората с дихателни проблеми да излизат навън с маски.