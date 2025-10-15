Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кметът на Варна за шести път застава пред съда с искане за свобода

Европейският парламент ще обсъжда върховенството на правото в България

Днес, 06:01
Благомир Коцев пред Софийския градски съд на 10 октомври.
Булфото
Благомир Коцев пред Софийския градски съд на 10 октомври.

Варненският кмет Благомир Коцев се изправя пред съда днес в 11 ч. в шести опит да излезе от ареста, където е от началото на юли по обвинения в корупция. Миналата седмица съдия Силвия Русева от Софийския градски съд отказа да промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека. Защитата му обжалва това определение и сега делото ще се гледа на втора инстанция от апелативните съдии Нина Кузманова (докладчик), Андрей Ангелов и Красимира Костова. 

При предишното разглеждане на мярката на Коцев в Софийския апелативен съд шефът на Наказателното отделение на съда Александър Желязков, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. След това и бившият председател на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев също се отведе.

През лятото Кузманова и Костова бяха в състава, който трябваше да решава и за задържането на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов, припомня "Лекс". Тогава адвокат Ина Лулчева, която защитава както Барбутов, така и Коцев, поиска отвод на Костова, тъй като е била спецсъдия, а ПП-ДБ бяха инициатори на закриването на спецправосъдието. Барбутов и Коцев са представители на ПП. Тогава съдия Костова се отведе, макар да обяви искането за неоснователно. (По-късно днес пък градският съд ще заседава по поредно искане за пускането на Барбутов от ареста.)

Миналата седмица в Софийския градски съд се разбра, че прокуратурата вече има и анонимен рускоговорящ свидетел, който е чужд инвеститор. Той твърдял, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация пък става дума за украинец, който през юли е бил изгонен от България със заповед на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев заради общественоопасна дейност и пране на пари във Варна. Темата коментира преди дни президентът Румен Радев, който каза, че на него не е била докладвана тази информация, а само две седмици след заповедта си Денев я отменил и чужденецът след това е дал показания.

Междувременно се появиха и още анонимни свидетели. За тях разказа във Фейсбук адвокат Ина Лулчева. 

Във вторник пък адвокат Лулчева написа в профила си във Фейсбук, че са разпитани още двама анонимни свидетели. "Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото - в ареста, тъй като "нали Коцев е там". И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", написа Лулчева.

Пускането на Коцев от ареста беше поискано почти веднага след поредния отказ на две инстанции да му определят по-лека мярка. То се случи, след като обвинените с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати под домашен арест. По време на заседанието по техните мерки стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие и е посочил изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Вече 2 седмици обаче Софийската градска прокуратура отказва да отговори на въпросите на "Сега" дали е предприела нещо след твърденията на Иванов. Славчев също не е коментирал.

Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев"
Бившият зам. кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу кмета Благомир Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие.
СЕГА
03 Окт. 2025

 

ЕВРОДЕБАТ

Следващата седмица е ред на групата Renew в Европейския парламент да предложи тематичен дебат. Тези дебати между ЕП, ЕК и Съвета завършват без резолюция. Дебатът ще е свързан с Коцев и върховенството на закона в България.

Председателката на Renew Europe Валери Айе изпрати писмо до еврокомисарите Пьотр Серафин (Бюджет, борба с измамите и публична администрация) и Валдис Домбровскис (Икономика и продуктивност), в което се настоява за незабавно спиране на второто плащане за България по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В телефонно интервю за "Политико" от ареста Коцев призова Брюксел да спре пътя на България към авторитаризъм. Преди седмица "Сега" подаде молба до наблюдаващия прокурор за среща с Коцев за интервю в ареста. Отговор още няма, като от държавното обвинение дори не предоставят входящ номер на молбата. 

Прокуратурата лъже и си измисля по делото срещу кмета на Варна
Прокуратурата лъже и си измисля по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Това коментира адвокатът му Ина Лулчева в предаването "(О)позиция" на "Сега". ...
YouTube

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Благомир Коцев

Още новини по темата

Още анонимни свидетели се появиха срещу варненския кмет
14 Окт. 2025

Съдът остави варненския кмет зад решетките
10 Окт. 2025

Общинарите по делото "Коцев" излизат под домашен арест
09 Окт. 2025

Лично Антон Славчев е посочен като упражнил натиск по делото "Коцев"
03 Окт. 2025

Семейството на варненския кмет сигнализира за заплаха с пури
02 Окт. 2025

Депутат от ГЕРБ: Кметът на Варна сам си е виновен, че съдът не го пусна
27 Септ. 2025

Варненският кмет би се кандидатирал от ареста на нови избори
24 Септ. 2025

Либералите в ЕП настояват да се замразят парите за България заради кмета Коцев

24 Септ. 2025

Кметът на Варна окончателно остава в ареста
23 Септ. 2025

Ключов свидетел по делото "Коцев": Не съм уличил кмета в престъпление
22 Септ. 2025

Още един съдия избяга от делото срещу варненския кмет
19 Септ. 2025

Бившият столичен зам.-кмет Барбутов остава окончателно в ареста
18 Септ. 2025

Варненската ПП-ДБ вижда сценарий с кметски избори през зимата
16 Септ. 2025

За Крум Зарков сагата "Коцев" напомня несправедливостта с Нено Димов
14 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар