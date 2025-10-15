Кметът на Варна за шести път застава пред съда с искане за свобода

Варненският кмет Благомир Коцев се изправя пред съда днес в 11 ч. в шести опит да излезе от ареста, където е от началото на юли по обвинения в корупция. Миналата седмица съдия Силвия Русева от Софийския градски съд отказа да промени мярката му за неотклонение от задържане под стража в по-лека. Защитата му обжалва това определение и сега делото ще се гледа на втора инстанция от апелативните съдии Нина Кузманова (докладчик), Андрей Ангелов и Красимира Костова.

При предишното разглеждане на мярката на Коцев в Софийския апелативен съд шефът на Наказателното отделение на съда Александър Желязков, както и съдиите Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. След това и бившият председател на закрития апелативен спецсъд Георги Ушев също се отведе.

През лятото Кузманова и Костова бяха в състава, който трябваше да решава и за задържането на бившия столичен зам.-кмет Никола Барбутов, припомня "Лекс". Тогава адвокат Ина Лулчева, която защитава както Барбутов, така и Коцев, поиска отвод на Костова, тъй като е била спецсъдия, а ПП-ДБ бяха инициатори на закриването на спецправосъдието. Барбутов и Коцев са представители на ПП. Тогава съдия Костова се отведе, макар да обяви искането за неоснователно. (По-късно днес пък градският съд ще заседава по поредно искане за пускането на Барбутов от ареста.)

Миналата седмица в Софийския градски съд се разбра, че прокуратурата вече има и анонимен рускоговорящ свидетел, който е чужд инвеститор. Той твърдял, че са му искали 20 000 евро, за да му приключат процедури за устройствени планове. В съдебната зала се разбра, че става дума за бизнесмен, който се е срещал с общинския съветник Николай Стефанов, а не с Коцев. Според непотвърдена информация пък става дума за украинец, който през юли е бил изгонен от България със заповед на и.ф. шеф на ДАНС Деньо Денев заради общественоопасна дейност и пране на пари във Варна. Темата коментира преди дни президентът Румен Радев, който каза, че на него не е била докладвана тази информация, а само две седмици след заповедта си Денев я отменил и чужденецът след това е дал показания.

Междувременно се появиха и още анонимни свидетели. За тях разказа във Фейсбук адвокат Ина Лулчева.

Във вторник пък адвокат Лулчева написа в профила си във Фейсбук, че са разпитани още двама анонимни свидетели. "Днес в 17.53 часа ми се обади инспектор от Комисията за противодействие на корупцията, че по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев има разпитани двама анонимни свидетели и трябва да предяви разпитите. Понеже не мога в сряда, инспекторът определи деня петък, а мястото - в ареста, тъй като "нали Коцев е там". И сега се чудя - след като инспекторът знае, че в петък Коцев ще е в ареста, какво ще правим в четвъртък в съда, който трябва да прецени законността на задържането?", написа Лулчева.

Пускането на Коцев от ареста беше поискано почти веднага след поредния отказ на две инстанции да му определят по-лека мярка. То се случи, след като обвинените с него общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха пуснати под домашен арест. По време на заседанието по техните мерки стана ясно, че бившият зам.-кмет на Варна Диан Иванов, който даде показания срещу Коцев, а после заяви, че го е направил под натиск, най-после е бил разпитан за оказаното върху него въздействие и е посочил изпълняващия функциите председател на КПК Антон Славчев. Вече 2 седмици обаче Софийската градска прокуратура отказва да отговори на въпросите на "Сега" дали е предприела нещо след твърденията на Иванов. Славчев също не е коментирал.

Следващата седмица е ред на групата Renew в Европейския парламент да предложи тематичен дебат. Тези дебати между ЕП, ЕК и Съвета завършват без резолюция. Дебатът ще е свързан с Коцев и върховенството на закона в България.

Председателката на Renew Europe Валери Айе изпрати писмо до еврокомисарите Пьотр Серафин (Бюджет, борба с измамите и публична администрация) и Валдис Домбровскис (Икономика и продуктивност), в което се настоява за незабавно спиране на второто плащане за България по Механизма за възстановяване и устойчивост.

В телефонно интервю за "Политико" от ареста Коцев призова Брюксел да спре пътя на България към авторитаризъм. Преди седмица "Сега" подаде молба до наблюдаващия прокурор за среща с Коцев за интервю в ареста. Отговор още няма, като от държавното обвинение дори не предоставят входящ номер на молбата.