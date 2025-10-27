Кметът на Варна ще получи ново обвинение

Днес кметът на Варна Благомир Коцев, който е в ареста от началото на юли, ще получи ново обвинение. Това съобщи Инициатива "Правосъдие за всеки" (ИПВ) в социалната мрежа Х. Според организацията с допълнителни обвинения ще се сдобият и общинските съветници, които са обвинени по същото корупционно дело - Николай Стефанов и Йордан Кателиев. Двамата бяха пуснати под домашен арест преди 20 дни.

Според "Правосъдие за всеки" наред с тях привлечена ще бъде и Антоанета Петрова, пиар на община Варна.

Източници на "Сега" потвърдиха, че Коцев е имал призовка за 9.30 ч. днес за повдигане на ново обвинение в следствения арест на бул. "Г. М. Димитров".

Според ИПВ целта на новото обвинение е да се отвори възможност Коцев да бъде държан в ареста по-дълго време.

Очаквайте подробности.