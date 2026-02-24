Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Кандидатът за районен прокурор на София е питан за "Нотариуса"

Марин Малчев е единственият претендент да оглави най-голямата прокуратура в страната

Днес, 06:26
Архивна снимка на Прокурорската колегия на ВСС.
БГНЕС
Архивна снимка на Прокурорската колегия на ВСС.

Към единствения кандидат за шеф на Софийската районна прокуратура - Марин Малчев, има два въпроса, свързани с Мартин Божанов - Нотариуса, както и питане дали Борислав Сарафов е легитимен главен прокурор.

Изслушването на Малчев е насрочено за днес от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. А въпросите по горещата тема за Нотариуса и неразкритите му мрежи за влияние върху съдебната власт и в частност - в прокуратурата, са зададени от Българския институт за правни инициативи (БИПИ), а в понеделник кандидатът е депозирал писмени отговори.

Първият въпрос е дали след скандалите след убийството на Божанов прокуратурата е направила достатъчно, за да изясни истината - имало ли е чадър над групата на Божанов и дали е била накърнена репутацията на Софийската районна прокуратура (има свидетелства, че Нотариуса е бил чест гост там, включително и на ведомствени тържества).

Прокурорът отговаря, че са предприети всички действия, предвидени от закона и той не приема внушения за "чадър" над групата на Божанов. "Легитимен отговор на въпроса за "чадър" могат да дадат единствено приключилите разследвания и съдебни решения", пише той до БИПИ. Разследването за мрежите на Нотариуса се води от Софийската градска прокуратура, която се сдоби с нов шеф миналата седмица. По това дело информационното затъмнение е пълно.

Следващият въпрос към Малчев е дали е бил разпитван от прокурор Йордан Петров по делото "Нотариуса" и свидетелствал ли е за близки отношения с него на кандидата за европейски прокурор Пламен Петков, както и за собственото си познанство с Божанов.

"Не съм разпитван от прокурор Йордан Петров по делото "Нотариуса" и намирам за напълно неприемливо да се правят каквито и да било внушения относно предполагаеми мои показания, дадени пред него", пише той. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС по проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на Софийската районна прокуратура през 2021 г.

Колкото на въпроса за Сарафов и неговата легитимност, съвсем очаквано, Малчев пише, че Сарафов заема поста си по силата на решение на Прокурорската колегия на ВСС, която е легитимен орган. Докато това решение не бъде отменено по съдебен ред, "институционалната легитимност е налице според буквата на закона". Той изобщо не отваря дума за редицата актове на Върховния касационен съд, според които след 21 юли м.г. Сарафов няма легитимност на поста.

В момента Малчев е изпълняващ функциите районен прокурор. Преди това беше зам.-окръжен прокурор на София. Интересна подробност е, че е в Управителния съвет на Асоциацията на прокурорите в България, която в момента брани Сарафов. Наскоро и шефката на асоциацията - Елица Калпачка, стана районен прокурор на Благоевград.

КВОРУМ

Вчерашното заседание на Съдийската колегия на ВСС пропадна заради липса на кворум. Оказа се, че Боян Магдалинчев, Боян Новански, Севдалин Мавров и Стефан Гроздев са си взели отпуск само за деня. Присъстваха само седем от членовете на колегията, а за да има кворум, са трябват поне осем.

На заседанието обаче се появи служебният правосъден министър Андрей Янкулов, който няма право на глас. Очаква се той да присъства и днес.

ПУБЛИЧНОСТ

Междувременно, в навечерието на свиканото от Янкулов в четвъртък заседание на Пленума на съвета (съдийската плюс прокурорската колегия), от Висшия съдебен съвет предупредиха медиите, че място за тях в сградата му вече няма. Преди време за журналистите имаше отделна зала с работни места, както и с пространство за пресконференции. Залата беше оборудвана с екрани, на които можеше да се следи заседанието и гласуванията. После обаче, заради постоянно набъбващата администрация на съвета, залата беше взета от журналистите, за да се превърне в чиновнически кабинети.

По принцип заседанията се излъчват онлайн и има възможност да бъдат проследени отвсякъде. Такова е изискването на Закона за съдебната власт. Но ако някой журналист иска да присъства на място, за да зададе въпроси, например, или по друга причина, той вече няма къде да работи нормално в сградата на съвета. Въпросите, които "Сега" прати за това как ще бъде осигурен достъп на журналистите до заседанията в реално време в сградата на съвета, останаха без отговор.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ВСС, Прокурорска колегия на ВСС, Софийска районна прокуратура, Марин Малчев

Още новини по темата

ВАС набъбва с трета колегия, 14 съдии и нов зам.-председател с шофьор
07 Февр. 2026

ВСС вдигна заплатите в системата със задна дата
05 Февр. 2026

Плюшени зайчета "скочиха" към ВСС с искане за оставка на Сарафов
22 Яну. 2026

Кандидат за европрокурор: Дано вече да не се решава на диванчета и маси
14 Яну. 2026

Раздутият съдебен балон трябва да се спука
05 Яну. 2026

ВСС покри магистратите, замесени с Нотариуса и Пепи Еврото
23 Дек. 2025

Шефката на ВКС беше атакувана заради антивирусната програма "Касперски"
27 Ноем. 2025

Скандал с натиск при избора на съдебен шеф се развихри във ВСС
11 Ноем. 2025

Представител на ВСС отрича заплатите да са по 20 000 лв., но не казва колко са
03 Ноем. 2025

Съдебната власт иска 1 млрд. евро бюджет
27 Окт. 2025

На петия ден ВСС забеляза пребития с чук прокурор
24 Окт. 2025

Търсенето на временен шеф на ВАС може да продължи и година
07 Окт. 2025

ВСС дава бившата централа на Доган на хората на Кьовеши
23 Юли 2025

ВСС отказа видеозапис при броенето на бюлетините за новия съвет
03 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Правителството и честните избори тръгнаха с фал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: След "радикалния завой" БСП заседна на старото място
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?