Кабинетът започва с ударни кадрови смени

Правителството започва попълването на администрацията си. Днес ще бъдат сменени областни управители, става ясно от дневния ред на правителственото заседание. Тези рокади често се възприемат като чистка, но всъщност са нещо съвсем регулярно при смяна на правителства, тъй като областните управители са представителите на Министерския съвет по места. Докато те се определят от правителството, зам.-министрите се назначават от министър-председателя. Там вече има първа оставка – зам.-министърът на образованието Ася Панджерова изкара на поста едва три дни, а вчера бе принудена да напусне поради съмнения в конфликт на интереси.

Сред по-любопитните точки днес е предсрочното освобождаване на зам.-председател на Държавна агенция "Национална сигурност". Ще има и предложение до президента за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав, както и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ длъжността на вакантен пост.

В дневния ред има още няколко организационни решения. Ще има промени в устройствения правилник на Министерския съвет – също нещо естествено при нова структура на правителството. Ще се определят представителите на правителството в тристранката, която разглежда всички въпроси на жизненото равнище с бизнеса и синдикатите.

