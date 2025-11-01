Кабинетът забрави обещанието си за вдовишката добавка

Ненавременното обещание на премиера Росен Желязков за увеличение на процента от пенсията, който се дава като вдовишка добавка, е забравено. Такава промяна липсва в проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване, който бе утвърден от надзорния съвет на НОИ.

В приветствието си за Международния ден на възрастните хора, който се чества на 1 октомври, премиерът Желязков обяви: "Работим за по-висока добавка към пенсията на починал съпруг – от 30% на 35%". Новината беше изненадваща, защото вдовишката добавка бе увеличена от 26,5 на 30% от 1 юли 2024 г. Преди това дълги години не беше пипана като процент. Тя обаче расте ежегодно, защото се осъвременява по швейцарското правило. Именно поради това вдигането на процента не се очакваше - това би означавало повишение по две линии.

По последни данни на НОИ, към 30 юни 2025 г. вдовишки добавки получават 664 426 пенсионери. Според Кодекса за социално осигуряване пенсионерът има право на добавка от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга. Тя не може да се получава заедно с наследствена пенсия от същия наследодател.

Днес надзорният съвет на НОИ се събира отново заради бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Този път ще се обсъжда ревизираният проект с новата минимална заплата и повишеното обезщетение за втората година на майчинството, съобщи БНР. Сумата е тази, която трябваше да бъде според Кодекса на труда - 620,20 евро или 1213 лв. През втората година на детето майката ще получава 460,17 евро при 398,81 евро сега, или повишението ще е от 780 до 900 лв. Увеличава се и процентът от обезщетението, което ще се дава като стимул заедно със заплатата, ако майката се върне на работа - от 50 на 75.

Според информацията на държавното радио повишението на осигуровките остава без промяна - два процентни пункта, или над 10%. В края на миналата седмица Бойко Борисов намекна, че и тук може да има ревизия, като каза, че се правят последни изчисления. Правителството вече закъсня с внасянето на бюджетните закони в Народното събрание - това трябваше да стане до края на октомври.

Очаквайте подробности