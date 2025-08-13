10 малко известни факта за пенсиите

БГНЕС От малко над 5 до над 60 години се получава пенсия у нас.

Пенсиите са ниски, но разходите за тях са твърде високи. Условията за пенсиониране се затягат, но пенсионерите се увеличават. Системата зависи твърде много от бюджета и бюджетът зависи твърде много от нея. Почти половината пенсионери получават някакъв вид минимална пенсия, а прекалено много плащания нямат връзка с осигурителния принос.

Това са добре познатите особености на държавното обществено осигуряване, което годишно разпределя над 27 млрд. лв. за пенсии, обезщетения и помощи. Извън злободневните въпроси, които все по-често са на фокус покрай очакваната пътна карта за реформи, пенсиите са продукт на една от най-интересните обществени системи. Към нейните по-малко известни характеристики хвърлят поглед годишниците, които отделът на НОИ за статистика, актюерски анализи и прогнози изготвя всяка година. В края на юли експертите публикуваха годишника за 2024 г. Само в него могат да се видят някои много любопитни детайли за пенсионната система. Предлагаме десет от тях.

1. Колко са пенсионерите в работоспособна възраст

350 197 пенсионери от общо 2 052 553 към 31 декември 2024 г. са в работоспособна възраст. Голямата част от тях са хора с инвалидна пенсия - 272 128 души. 118 115 от тези пенсионери са със степен на увреждане между 50 и 70% - най-ниската, която дава право на инвалидна пенсия. Пенсия за осигурителен стаж и възраст получават 78 069 души, които са под възрастта за пенсиониране в трета категория труд, като тук влизат и ранно пенсиониращите се категории, заедно със сектор "Сигурност".

2. Колко са работещите пенсионери

225 788 пенсионери продължават да работят и да се осигуряват към 31 декември 2024 г. Броят им се увеличава в сравнение с 2023 г., когато е бил 219 673 души. Въпреки че това е практика най-вече за младите пенсионери от сектор "Сигурност", миналата година тенденцията повече мъже да работят след пенсия се обръща, макар че двата пола са представени почти поравно в това отношение. 113 861 са работещите жени, които получават и пенсия, при 111 927 мъже.

Абсолютен шампион по работещи пенсионери е бюджетният сектор - 56 707 души, като повечето са жени (35 867). В критичния сектор на социалните грижи и здравеопазването пенсионерите са 23 701 души, като тук влизат работещите в болници, здравни кабинети, домове за деца, възрастни и хора с увреждания. Значителна част работещи пенсионери има и в охранителната дейност - 15 879 души. Много пенсионери работят в търговията - 16 755 души.

3. Колко доплаща системата за минимална пенсия

936 150 пенсионери получават някакъв вид минимална пенсия. Това е 45,6% от всички пенсионери. Миналата година размерът на минималната пенсия за стаж и възраст беше 580,57 лв. Получавали са я 509 945 души. Над 70% от инвалидните пенсии също са минимални, както и почти всички пенсии, несвързани с трудова дейност.

Когато действителният размер на пенсията е под минималния за съответния вид, системата доплаща до това ниво. В тази хипотеза са 799 317 пенсионери, а годишно доплащането до минимума струва 131,6 млн. лв. При мнозинството пенсионери в тази група - 733 488 души, действителният размер е с над 30 лв. по-нисък от минималния. За няколко хиляди пенсионери доплащането е до 3 лв.

4. Колко удържа системата чрез тавана на пенсиите

4598 души не получават реалния размер на пенсията си, защото той е ограничен от тавана, който е 3400 лв. Таванът спестява на НОИ 2 981 722 лв. годишно от високите пенсии. Цели 956 души биха получавали с над 850 лв. повече, т.е. над 4250 лв. пенсия, ако нямаше ограничение. Една трета от тях - 293 души, са от сектор "Сигурност". За 935 души таванът отнема до 100 лв. от реалната пенсия.

5. На каква възраст най-рано и най-късно се излиза в пенсия

Официалната възраст за пенсиониране в трета категория труд у нас през 2024 г. беше 62 г. и 2 месеца за жените и 64 г. и 7 месеца за мъжете. Има обаче много възможности за ранно пенсиониране - тежките категории труд, някои специални категории като балетистите, сектор "Сигурност", инвалидни пенсии. Затова диапазонът на възрастта, в която се излиза у нас в пенсия, е много широк - има хора, които се пенсионират на по-малко от 44 години, а има и такива, които на над 80 г. имат новоотпусната пенсия.

От пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии през 2024 г. (97 131 души), 9,6% са на възраст до 44 г. (9369 души). Над една трета (37 099 души) са се пенсионирали под 60-годишна възраст. Макар и единици, има хора, които получават нова пенсия на над 80 г. - 33 пенсионери в тази възрастова група са получили нова пенсия през 2024 г. Общо 2407 са избрали да се пенсионират на над 70-годишна възраст (или пък са били принудени да работят поради недостатъчно стаж).

6. Колко години се получава пенсия

Много възрастни обичат да казват - по-добре малка пенсия, но да я получавам по-дълго. Продължителността на получаване на пенсия също варира в много широки граници - от малко над 5 години до над 60 години. Средно за 2024 г. е 23 г. (данните са за личните пенсии), като при мъжете малко намалява и е 18,9 г., а при жените е 26,5 г.

Според данните за прекратените през 2024 г. лични пенсии поради смърт, най-краткият период на получаване е бил при социалната пенсия за старост, която се отпуска след навършване на 70-годишна възраст - 5,2 години за мъжете и 8 за жените. Най-дългият период е по отменения преди години закон за пенсиониране на земеделските стопани-кооператори. Получаващите такава пенсия са единици, но при инвалидните пенсии за трудова злополука и професионална болест по този закон, средната продължителност е била 63 г. за мъжете и 59,2 за жените (но е измерена по само шест прекратени пенсии).

7. Колко са пенсионерите с непълен стаж

Сивата икономика, безработицата, неритмичното осигуряване принуждават много хора да отлагат пенсионирането си поради липса на достатъчно стаж. Ако се съберат поне 15 години действителен стаж, човек може да се пенсионира след навършване на 67 г. (големи изключения бяха направени покрай проблема на изселниците в Турция). В тази категория напоследък се наблюдава увеличение.

През 1999 г. например 115 726 души са ползвали чл. 68, ал. 3 на КСО, и това е било 6% от общия брой на личните пенсионери за осигурителен стаж и възраст. В края на 2024 г. 171 149 души получават лична пенсия с непълен стаж и това вече е 11,5% относителен дял в общия брой на пенсионери с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

8. Колко българи получават пенсия със стаж от чужбина

75 188 са пенсионерите, които получават пенсии и добавки по европейски регламенти и международни договори и споразумения, т.е. имат стаж в други държави. 16 181 от тези пенсионери живеят в чужбина, а 59 007 - в България.

Най-много българи имат стаж от Германия - 12 534 души. На второ място са хората, работили в Испания - 11 329 души. На трето място са пенсионерите със стаж от Гърция - 10 218 души. Многобройни са и групите на работилите в Италия и Великобритания. Със стаж от Русия са 5969 пенсионери. Любопитно е, че се набива на очи и голяма група пенсионери със стаж от Чехия - 3214 души. 12 души са се пенсионирали със стаж от екзотична Исландия. Трима са декларирали стаж от Корея, петима - от Тунис, около 800 са работилите в Канада.

9. Колко чужди пенсии се получават в България

6528 пенсионери получават чужда пенсия в България с посредничеството на НОИ. От тях 5871 са от Русия, 514 - от Украйна и 143 - от Молдова. В първата година от войната - 2022 г., украинските пенсии, изплащани тук, са били 1026, а през 2021 г. - 1037.

10. Колко пенсии се изплащат в Турция

11 437 души получават пенсия по споразумението между правителствата на България и Турция, подписано през 1998 г. и действащо от 1 март 1999 г. То се прилага спрямо лица, преселили се в Турция след 01.05.1989 г., на които са отпуснати пенсии съгласно българското законодателство или са придобили право на пенсия след тази дата съгласно българското законодателство.