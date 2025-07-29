Медия без
НОИ ще проверява ежегодно пенсиите в чужбина

Промени облекчават получаването на пенсии в различна пощенска станция

Днес, 06:36
Всички пенсионери, които получават в чужбина пенсия от нашия Национален осигурителен институт, ще трябва да представят до края на годината декларация за продължаване получаването на пенсия от България. От следващата година пък ще трябва да повтарят ежегодно тази процедура. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, публикувани за обществено обсъждане. Те отразяват вече приети промени в Кодекса за социално осигуряване, като сега стават известни подробностите за това ново изискване.

Декларацията се въвежда за получаването в чужбина на пенсии, отпуснати изцяло по българското законодателство и за които не се прилагат международни договори и европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност. Тъй като в случая често липсва уведомяване в случай на смърт, НОИ продължава да изплаща пенсията и узнава, че получателят е починал, на много по-късен етап, пише в мотивите. Затова за лицата с отпусната пенсия изцяло по българското законодателство, които са с постоянен адрес в чужбина се въвежда задължение всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември да представят декларация за продължаване получаването на пенсия от България.

Тази година също ще трябва да се представи декларация - в срок до 31 декември. Декларацията трябва да е заверена от консулска служба или друг официален орган. Тя може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път. С въвеждането на това изискване се цели недопускане или минимизиране на случаите на неоснователно изплащане на суми за пенсия за периоди след смъртта на пенсионера, обясняват вносителите.

В промените на наредбата има и облекчение за пенсионерите, които получават пенсиите си чрез пощенските станции. Занапред заявлението за изплащане на пенсията в различна пощенска станция (от тази по постоянен или настоящ адрес), ще се подава само когато новата пощенска станция се намира в друго населено място, а не както досега – при всяко изплащане на пенсията, независимо че пощенската станция е в същото населено място.

