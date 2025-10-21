Кабинетът налива 90 млн. лв. срещу бедствията

90 669 706 лв. отпусна днес кабинетът за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти. Извън тази обща формулировка не се знае почти нищо как ще бъде изразходена немалката сума, която е съществена част от бюджета на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за тази година.

Парите бяха гласувани от комисията на 9 октомври. Тогава се разбра единствено, че за наводненията в "Елените" и Царево ще има 5 млн. лв., като тук влизат и пари за оправяне на щети и възстановяване от наводненията през 2023 г., които също взеха жертви. За какво ще бъдат похарчени другите пари, не беше казано нито тогава, нито сега. Проверка на "Сега" в документите на комисията не откри протокол от това заседание. За цялата година комисията разполага със 130 млн. лв. бюджет за преодоляване на щетите от бедствия и наводнения в страната, като 30% от тях – или 39 милиона – са предназначени за превантивни разходи. До този момент има един единствен протокол от заседание, свикано през септември за отпускането на 2 млн. лв. за Тревненската гимназия по приложни изкуства, която остана без покрив. Вижда се и едно писмо от началото на годината, с което се поканват общините, останали без подпомагане през 2024 г., да подадат отново заявления до края на март.

"След летния сезон, след пожарите, сега, за съжаление, есента след интензивните валежи и наводнения, реагираме бързо. Увеличили сме даже средствата за определени общини, които пострадаха. Тепърва ще се събираме, разбира се, за преодоляване на последствията и за превенция от другите такива щети, когато те бъдат оценени. Всички сме наясно с това, че на територията на страната ни все по-често настъпват различни бедствени ситуации. Знаете какво беше положението и през летните месеци с възникналите многобройни пожари, в последните дни сме свидетели на опустошителните наводнения по южното ни Черноморие", коментира на 9 октомври вътрешният министър Даниел Митов, който е председател на комисията.

Последното наводнение в "Елените" бе причинено изцяло от човешка глупост и алчност, както сполучливо коментираха учените, направили оглед на мястото. Известно е, че там незаконно е била застроена река Дращела и въпреки сигналите за тези действия след това върху нея е вдигнат грамаден апартхотел. Апартаментите в него са продавани и препродавани, включително от НАП, като собствениците им твърдят, че са с изрядна документация. РДНСК обаче издаде актове за незаконно строителство на корекцията на реката и близкия аквапарк, като се смята, че премахването на корекцията ще компрометира и хотела върху нея, което налага и неговото събаряне. Собствениците са против и заплашват да съдят държавата.

По друга линия правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ на законните наследници на загиналите при наводненията в област Бургас в началото на октомври, съобщи социалното министерство след днешното заседание. Предложението беше на министъра на труда Борислав Гуцанов. Четирима души загинаха в потопа в "Елените", а за смъртта им тече разследване.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на социалното министерство. Еднократните помощи ще бъдат изплатени чрез Агенцията за социално подпомагане. Те трябваше да бъдат отпуснати още миналата седмица, но управляващата коалиция реши, че може да си позволи да прави фасони и да не работи.

В началото на октомври кабинетът отпусна допълнителна помощ от 3000 лв. за пострадалите от наводненията. За тях остава възможността да получат и еднократната помощ при бедствие, която е равна на трикратния размер на линията на бедност – 1914 лв. Те могат да кандидатстват и за средства за унищожени електроуреди в размер до 2500 лева от Фонд „Социална закрила“. По този начин общата подкрепата по линия на МТСП може да достигне близо 7500 лв., но тя се дава само ако пострадалите жилища са законни и единствени за семейството.

Семейството на един от загиналите - багеристът, който е бил на работното си място извън обхвата на предупредителните системи, вече обяви, че ще заведе иск срещу община Несебър и държавни служби за 1,4 млн. лв.