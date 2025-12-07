Група във Фейсбук събира жертвите на полицейски произвол след протеста

Група във Фейсбук си е поставила за цел да обедини "всички случаи на полицейски произвол и насилие на протеста на 1 декември". След мащабния антиправителствен протест тогава бяха задържани над 70 души. В крайна сметка прокуратурата обяви, че обвинения са повдигнати на 14 от тях и поиска петима да останат за постоянно в ареста. В четвъртък Софийският районен съд уважи тези искания. Неговите определения не се окончателни и последна дума по тях ще има Софийският градски съд идната седмица.

Десислава Алексиева, майката на Николай Алексиев - един от младежите, оставени от съда в ареста, е администратор на групата заедно с дъщеря си.

Алексиева беше в кулоарите на парламента в четвъртък по покана на Елисавета Белобрадова (ДБ). Тя каза пред медиите, че синът ѝ е бит от полицията и е задържан без причина по време на антиправителствения протест. "Това, което знам е, че е бил спънат от полицай, след което е удрян с палка по главата, след което е бил напръскан със сълзотворен газ", разказа още Алексиева.

"Споделяйте снимки, видеа, разкази, копия от постановления, констативни актове със заличени лични данни, на които се виждат описанията на "извършените нарушения", призовава тя в групата и обяснява: "Искаме да съберем на едно място информация за: всеки случай на полицейско насилие на протеста и в полицейските управления; на противозаконно задържане; на "нямате нужда от адвокат"; на подписани показания под натиск; на превишаване на пълномощията; на нарушаване на човешките права (дава за пример 20 души в килия за трима и отказ от покриване на базови човешки потребности - храна, тоалетна).

Директорът на СДВР Любомир Николов твърди, че полицията е действала хуманно и по европейски. Тази теза разви и вътрешният министър Даниел Митов, който едва в четвъртък коментари събитията по време на парламентарен контрол. Вечерта на същия ден пред МВР се събра протест с искане на неговата оставка.

В петък СДВР "уточни" със съобщение до медиите какви са "предишните прояви" на петимата младежи, за които съдът постанови постоянно задържане. Бяха изредени шофиране след употреба на наркотици, палеж , кражба, притежание на "кристали", "установена съпричастност към т. нар. "локали". От съобщението на МВР обаче не се разбра дали някой от тези младежи има обвинение или присъда за тези прояви.