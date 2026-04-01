За пръв път хора ще събират стаж за пенсия с европари

За пръв път с европари ще се подкрепя заетост на хора над 55 г., които не могат да съберат стаж за пенсия. Те ще могат да работят до две години на субсидирани работни места по превантивни дейности и така да изпълнят условията да се пенсионират. В същата програма ще се осигуряват работни места и на млади хора, които сега излизат на пазара на труда и им предстои първа работа. Това съобщи социалният министър Хасан Адемов днес в Министерския съвет.

Новата инициатива "Заетост без бариери" се финансира с 41 млн. евро от ОП "Развитие на човешките ресурси". По нея за 2 години ще се разкрият 15 000 работни места за поддръжка на критична инфраструктура към общини и областни управи – ще се почистват речни корита, дерета и т.н., даде пример министърът. Местата ще са насочени и към трайно безработни и хора, които трудно намират работа, като лица с увреждания, но Адемов открои като приоритет възрастните над 55 г. Те често трудно намират нова работа и са обречени на дълга безработица.

За различните групи инициативата ще осигурява заетост за различен период - от шест месеца до споменатите вече 2 г.

Хората над 50-годишна възраст са една от най-проблемните групи сред безработните. При тях почти винаги безработицата е продължителна – търси се работа повече от една година. Продължително безработните през януари са били 35 318 лица, с над 9% повече спрямо същия месец на миналата година. Над половината от тези хора са възрастни над 50-годишна възраст.

Когато човек не може да събере необходимия стаж за пенсия, той е принуден да чака до навършването на 67-годишна възраст, за да се пенсионира, като в този случай изискването е минимум 15 г. действителен стаж. Тази година за пенсиониране в трета категория труд са необходими 36 г. и 10 месеца стаж за жените и 39 г. и 10 месеца стаж за мъжете. Възрастта е съответно 62 г. и 6 месеца за жените и 64 г. и 9 месеца за мъжете.