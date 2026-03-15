Горанов влиза в депутатските листи

Днес, 07:25
Владислав Горанов 

Владислав Горанов се очертава да води листите на ГЕРБ във Варна и Силистра за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това съобщи Фокус, позовавайки се на източници. Горанов е санкциониран от правителството на САЩ по Закона „Магнитски“ заедно с други български държавни служители заради „широкото им участие в корупцията в България. За последно той бе избран за депутат в 44-ото НС от 2017 до 2021 г.

Горанов беше заместник-министър на финансите в първото правителство на Бойко Борисов (2009 – 2013) и министър на финансите във второто (2014 – 2017) и третото правителство (2017 – 2020) на Бойко Борисов.

В листите на ГЕРБ няма да попадне не само кмета на Стара Загора Живко Тодоров, но и нито един друг градоначалник - такова решение е взела Изпълнителната комисия на ГЕРБ. 

Представителят на Gen-Z поколението и активен участник в протестите Петър Танев и швейцарецът с български паспорт Мануел Круменахер влизат в листите на "Продължаваме промяната - Демократична България" от квотата на "Продължаваме промяната" (ПП). Това съобщиха от партията на Асен Василев на страницата си във "Фейсбук". Самият Асен Василев ще бъде водач в Пловдив и Хасково.

Във Варна след ареста на кмета на ПП Благомир Коцев - водач ще е заместник-кметът Павел Попов. В Шумен вместо бившият премиер Николай Денков  този път ще води водач вероятно ще бъде Айлин Пехливанова, дъщерята на кмета на Хитрино Нурдин Исмаил. Денков ще води в Благоевград и софийския 23-и район. 

Предизборният щаб на "БСП – Обединена левица" свиква Национално съвещание, на което ще бъдат представени водачите на листи и кандидати за народни представители на парламентарната група за предстоящите избори, съобщиха от пресцентъра

Крайният срок за регистрация на имената на кандидатите в съответните Районни избирателни комисии е 17:00 ч. на 17 март 2026 г. Теглене на жребия за номерата на бюлетините е насрочено за 18 март, а старта на кампанията е 20 март.

Още новини по темата

Отваря се дупка от 4.5 млрд. лв. в приходите на бюджет 2025
26 Окт. 2025

Васил Божков внезапно започна да хвали Владислав Горанов
09 Май 2025

Горанов: Заложените приходи в проектобюджета са силно амбициозни
20 Февр. 2025

Кирил Петков и Асен Василев повеждат листите в два района
24 Септ. 2024

Санкциите за корупция по "Магнитски" спрели Горанов за изборите
10 Май 2024

"Трябва да даваш в плик": Божков vs Борисов и Горанов
30 Дек. 2023

Васил Божков омекна в обвиненията си към Борисов и Пеевски
20 Дек. 2023

Прокуратурата защити Борисов от атаката на Васил Божков
13 Дек. 2023

Прокуратурата почисти Борисов и Горанов за изнудването на Божков
12 Дек. 2023

Вл. Горанов: Асен Василев угажда на Борисов и Пеевски
26 Ноем. 2023

Добрите сили: В ремонта на Сглобката ще включим и "Магнитски"
16 Окт. 2023

Владислав Горанов призова Васил Божков да се прибере в България
12 Юни 2023

Година след ареста на Борисов делото за изнудване на Божков е на трупчета
18 Март 2023

Санкциите срещу Шиши и Влади събориха американските банки
13 Март 2023

