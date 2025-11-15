Евродепутат отказа участие в новата партия на Доган

Днес се провежда учредителното събрание на новата партия на Ахмед Доган – Алианс за права и свободи (АПС). Делегатите се събраха в столичния хотел Рамада. Бившият почетен председател на ДПС участва в събранието, заедно с част от депутатите на парламентарната група на АПС, като Танер Али, Димитър Николов, Севим Али, Хасан Адемов, Павлин Кръстев, Джейхан Ибрямов, Явор Хайтов. Присъстват и лидерите на коалиционните им партньори – партиите СБОР на Николай Цонев и ЗНС на Румен Йончев.

Други политици, които се очакваха на учредяването на партията, обаче липсват. Като евродепутата Илхан Кючюк, за когото дълго време се смяташе, че може да оглави новата формация, тъй като активно се противопоставяше на Делян Пеевски и неговата фракция при разцеплението в ДПС. Снощи обаче той обяви във Фейсбук, че е на международен форум в Канада и затова няма да се включи учредителното събрание.

"Като човек, който години наред е бил част от политическия живот, знам, че всяка нова партия може да има своя смисъл и истинска добавена стойност, само ако политиците ѝ се оглеждат в хората, от които искат доверие! Поглеждайки назад, всички трябва да си дадем сметка колко е важно този нов проект честно да оцени миналото — да потърси и признае грешките, да извлече уроците и с тях да продължи напред", казва Кючюк.

Той не пояснява какви са грешките, които очаква да бъдат признати, но добавя, че "не желая името ми да бъде спрягано за ръководни позиции в новия политически проект".

Същото обяви и бившият кмет на Кърджали Хасан Азис – приближен на Доган и влиятелна фигура в ДПС преди разцеплението. Азис написа във Фейсбук, че приветства новата партия, и обяснява, че върху него се упражнява натиск, който не иска да се прехвърли върху АПС.

"Моят избор е да поема атаките сам, както това се случва досега, отколкото те да се пренасят върху новата партия. Не бих желал увеличаващият се политически натиск да бъде в ущърб на новата формация заради мен и няма да присъствам на форума!", казва Азис.

Той споменава, че му е било предлагано да се включи в партийното ръководство, но отклонява поканата с мотива, че "отчитайки днешните политически реалности не бих могъл да приема номинация за ръководство в партията!".

Очаква се събранието да посочи кого избира за председател на АПС. Самият Доган е коментирал в миналото, че ще бъде част от процеса на учредяването, но не каза дали би оглавил формацията.