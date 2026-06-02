Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Два трамвая се сблъскаха в София

Няма пострадали

Днес, 19:22
Facebook/Катастрофи в София

Катастрофа между два трамвая — линии 3 и 13 — е станала в района на Централна гара, на кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. При инцидента няма пострадали пътници. 

От Столичния електротранспорт уточниха, че единият трамвай е бил учебен и е управляван от млад водач в процес на обучение, който се е движел с наставник. Причината за произшествието е субективна грешка на младия водач, който е ударил движещия се пред него трамвай отзад. В резултат на удара предното стъкло на единия трамвай е счупено.

Движението на трамваите в участъка е било временно спряно, но вече е възстановено.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

катастрофа, София, трамвай

Още новини по темата

Нов трамвай ще свързва “Манастирски ливади” и “Орландовци”
28 Май 2026

София интегрира транспортните карти в Google Wallet и Apple Wallet
26 Май 2026

Шофьор се вряза умишлено в колона от мотористи

26 Май 2026

София пуска нова трамвайна линия от понеделник
16 Май 2026

Зам.-кмет на София: Пълното премахване на МОЧА е неправилно
16 Май 2026

Шофьори с десетки нарушения се сблъскаха на "Хемус"
12 Май 2026

София кръщава 20 улици на забележителни българки
12 Май 2026

Кола помете двама души на тротоар в столичния ж.к. "Люлин"
07 Май 2026

Петима загинаха след удар на тир и кола край Ботевград
01 Май 2026

Младежът, който влетя с над 160 км/ч в автобус, получи 20 г.затвор
30 Апр. 2026

София разкрива още 1200 паркоместа между блоковете
28 Апр. 2026

Варна иска помощ за боклука от... София
27 Апр. 2026

Шофьорът от катастрофата с 2 жертви край Малко Търново е задържан
23 Апр. 2026

Двама са загинали и 16 са ранени в катастрофа с автобус при Малко Търново
22 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса