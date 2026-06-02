Два трамвая се сблъскаха в София

Катастрофа между два трамвая — линии 3 и 13 — е станала в района на Централна гара, на кръстовището на бул. „Мария Луиза“ и бул. „Христо Ботев“. При инцидента няма пострадали пътници.

От Столичния електротранспорт уточниха, че единият трамвай е бил учебен и е управляван от млад водач в процес на обучение, който се е движел с наставник. Причината за произшествието е субективна грешка на младия водач, който е ударил движещия се пред него трамвай отзад. В резултат на удара предното стъкло на единия трамвай е счупено.

Движението на трамваите в участъка е било временно спряно, но вече е възстановено.