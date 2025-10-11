Медия без
ДПС на Пеевски води убедително на вота в Пазарджик

Изборите за общински съвет се превърнаха в невъобразим цирк

13 Окт. 2025Обновена
Пазарджик приковаха медийното внимание.
диян иванов
Пазарджик приковаха медийното внимание.

ДПС (абревиатурата за вота на "Ново начало") - 17.43%, ПП-ДБ - 11.43%, БСП - 9.07%. Това е водещата тройка при преброени малко след полунощ 13.25% от протоколите на изборите за общински съвет в Пазарджик. Следват ГЕРБ с 8.69%, "Свобода" (на бизнесмена и общински съветник Румен Димитров) с 7.3%, ВМРО (бившият кмет Тодор Попов) с 6.05%. По-пълна картина за резултата ще има в следващите часове.

Избирателната активност завърши на 35,09%, при 39.42% на редовния вот през 2023 г. До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

Изборите се превърнаха в невъобразим цирк. Цял ден вчера социалните мрежи бяха пълни с видеа с "лов на купувачи на гласове", "заловени" извършители, "граждански арести" - извършени от хора от различни краища на страната, дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата. Арена бяха ромските села край града, основно - Огняново. Самата полиция прати доста жандармерия и... не откри нищо нередно.

Направи впечатление, че голяма организация да "излови купувачите" направи партия "Величие", която бе активна на терен и 2 седмици преди това. Ивелин Михайлов бе днес на място. Един от сподвижниците му си носеше мегафон и озвучаваше случващото се. Лидерите на ПП-ДБ също бяха в района, и те алармираха за множество нарушения. 

Организацията на "Величие" по тъмно: 

ПП-ДБ с байрак:

БАЙ ГАНЬО РЯПА ДА ЯДЕ...

Случилото се бе от чутовно по-чутовно:

Общинската избирателна комисия (ОИК) съобщи, че шеф на секционна комисия в село Мало Конаре се явил на работа с час и половина закъснение, защото е бил под въздействие на опиати. Секретарят на същата комисия не знаел какви са му задачите, нито дори коя политическа сила го е излъчила.

Екшън в магазин:

На телефон 112 бе подаден сигнал, че в Огняново граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите - "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите избягал. На предното стъкло на единия от автомобилите е бил поставен стикер "Съюз на бившите командоси", показва излъчване от мястото във "Фейсбук" в профила на "Продължаваме промяната". Няма образувано досъдебно производство, съобщи на брифинг говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. МВР разпространи по-късно съобщение, че в колите не са открити абсолютно никакви доказателства, че става дума за купувачи на гласове . Пътуващите били освободени. МВР допълни, че на мястото е имало много политически лица, включително "лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристически атракцион", както и "народен представител и кмет от друга политическа сила, също представена в българския парламент".

Всъщност случката касае автомобили, "арестувани" от хора на "Величие". Следва пристигане на полиция и около три часа суетене в опит да бъде отворен багажникът на една от колата. Струпалото се множество, което от време на време се кикоти, очаква в багажника да има нещо свързано с купуване на гласове. Подозренията са подплатени от това, че междувременно мъж, пред всички, необезпокояван от камерите и снимащите го телефони, е преброил пачки по 50 лв . За друг мъж от "изловената" група се твърди, че е избягал. Трети пък три часа стои в колата зад тъмните стъкла, не отваря нито вратата, нито багажника. На място идват и депутати от ПП-ДБ, самият кмет на общината Петър Куленски (ПП-ДБ). Накрая е намерен ключар, той отваря митичния багажник, но вътре.... някакъв сувенир и лепило за гуми.

В часовете след затваряне на секцията стана ясно, че в Огняново от 304 гласували 116 бюлетини са за ДПС. А, например, ПП-ДБ имат едва 13.

Кратка версия на екшъна в Огняново:

Широка версия:

Иво Мирчев (ПП-ДБ) звъни на шефа на пазарджишката полиция:

Караници:

Друг случай: "В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, каза "И кой сега ще дава 50-те лева?". Аз ѝ казах "Добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв". Намерихме го тук в двора - бяла, тениска, бели маратонки, черно яке, мъж той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището", разказа наблюдател пред БНР.

Сцена, за която се твърди, че е на "граждански арестуван" купувач:

 
Още разправии:

"НЯМА ТАКИВА НЕЩА"

Не само полицията не откри нередности, но и ОИК. Към нея бяха подадени 15-тина сигнала, но проверките не установиха нередности. Така целият екшън си остана, просто... екшън.

 

Резултати от вота за ОбС в Пазарджик през 2023 г.:

Партия/Коалиция Гласове Проценти Мандати
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ" 6 632 22.46% 10
КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ 2 933 9.93% 4
ПП ГЕРБ 2 614 8.85% 4
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 892 6.41% 3
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА 1 769 5.99% 3
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД 1 417 4.80% 2
ВОЛЯ 1 327 4.49% 2
НДСП 1 314 4.45% 2
МК Земеделски народен съюз 1 311 4.44% 2
ВЪЗРАЖДАНЕ 1 304 4.42% 2
ПП Движение Напред България 1 168 3.95% 2
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 983 3.33% 2
Земеделски съюз Ал. Стамболийски 915 3.10% 1
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 890 3.01% 1
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 773 2.62% 1
