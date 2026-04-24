Днес приключват драмите с водачите на листи

Страстите, които се разразиха около новите депутати, трябва да приключат днес. Тази вечер изтича срокът, в който избраните от две листи трябва да изберат откъде точно да влязат. Ако не го направят, ЦИК ще ги разпредели служебно.

В тази ситуация попадат 13 депутати.

Новият играч на политическата сцена "Прогресивна България" е с трима кандидати, получили подкрепа в два района. Румен Радев трябва да избира между Бургас и София, Иван Демерджиев - между Кърджали и София, а Александър Пулев - между Стара Загора и Шумен.

Още преди разпределението на мандатите и без да чакат крайния срок, от ГЕРБ обявиха как ще преразпределят силите. Лидерът на партията Бойко Борисов избира Пловдив и така освобождава място на втория в листата в София - Стефан Арсов. Томислав Дончев също отстъпва място в столицата на втория в листата - в случая председателят на 51-вия парламент Рая Назарян. Делян Добрев няма да е депутат от Хасково, а от 24 МИР-София и така ще освободи място за Георги Станков.

Николай Денков от ПП-ДБ трябва да посочи София или Благоевград. Най-голяма е драмата около решението на Асен Василев. Ако той избере да заеме място в парламента с мандат от Пловдив, има вероятност Манол Пейков да не бъде повече депутат, защото преди него е Чило Попов, а коалицията има само два мандата в града. В социалните мрежи се разрази кампания Василев да влезе от Хасково и така да остави извън парламента Владислав Панев. Лидерът на ПП се обърна към колегите си от ДБ и ги призова да решат сами този въпрос.

Големи са въпросителните и при ДПС. От партията на този етап не казват какъв ще бъде изборът на Делян Пеевски /Кърджали или Благоевград/, Димитър Аврамов /Монтана или Плевен/ и Халил Летифов /Смолян или Разград/. Вчера обаче ДПС на практика пренареди листите си с 19 отказа на кандидат депутати да влязат в парламента. Така се освободиха места за приближени на Пеевски, които не успяват да се класират с гласове - Станислав Анастасов, Хамид Хамид и Байрам Байрам. "Късмет" обаче няма Йордан Цонев, тъй като и в двата града, където той води - Варна и Велико Търново, ДПС не печели мандат.

Дилемата при "Възраждане" ще е за Костадин Костадинов, избран от София и Варна, и Цончо Ганев, избран в София и Бургас. На две от местата шанс да стане депутат има Светослав Тодоров - той е втори след Костадинов във Варна и след Ганев в София. Ако Костадинов избере да влезе през Варна, в НС ще е Маргарита Махаева. Ако Ганев избере през София, в НС ще е досегашният депутат Борис Аладжов.

Поименният списък на новите депутати ще бъде оповестен от ЦИК в събота. Очаква се президентът Илиана Йотова да свика първо заседание на НС следващата седмица.