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Депутатите отърваха едно намаление на заплатите

Средната заплата, по която се определят, намаля, но техните са замразени

Днес, 09:09
БГНЕС

Замразяването на депутатските заплати този месец ще е в тяхна полза. Благодарение на него, народните представители няма да получават намалени възнаграждения през следващите три месеца.

Доскоро заплатата на народния представител беше равна на три средни заплати в обществения сектор за последния месец на всяко тримесечие. "Прогресивна България" замрази възнагражденията на нивото от март, т.е. 4236 евро.

Обвързването с последния месец на всяко тримесечие не беше направено случайно навремето – така увеличението допълнително се помпа от бонусите в държавната администрация, особено в края на годината. През лятото обаче в статистиката често се включват повече нискодоходни служители, поради което през тези месеци е обичайно да има намаление на средната заплата дори в обществения сектор.

Второто тримесечие на тази година не е изключение от тази тенденция и за юни средната заплата в обществения сектор е 1404 евро, с 8 евро по-ниска от мартенското ниво, което беше 1412 евро. Ако не бяха замразили заплатите си, сега депутатите трябваше да започнат да получават 4212 евро базова заплата, или с 24 евро по-малко на месец. Те обаче ще продължат да вземат 4236 евро. В следващите месеци замразяването няма да е в тяхна полза – тогава обикновено средната заплата расте, а тяхната няма да се повлияе от това.

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Ключови думи:

средна заплата, депутатски заплати

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