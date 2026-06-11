С мълчаливо единодушие в НС замразяват депутатските заплати

В парламентарната правна комисия днес решиха, че депутатите ще получават възнаграждение в размер на три средномесечни заплати в публичния сектор, съобразно данните на националната статистика за март 2026 г. Това стана с поправка в правилника на Народното събрание. Така възнаграждението няма да се преизчислява автоматично на всеки три месеца, както е сега.

Предложението , с което ръстът на заплатите фактически се замразява на нивото от първото тримесечие на годината, дойде от ПБ.

Депутатското възнаграждение все пак "може да се увеличава, в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година".

Петър Витанов, който оглавява парламентарната група на ПБ, заяви, че досега темата е повдигана "често с кресчендо и с известна доза популизъм". По думите му, обществото очаква подобна стъпка, с която депутатите да демонстрират солидарност с останалите граждани, чиито заплати ще растат по-бавно.

В мотивите към предложението е записано също, че с тази мярка се "въвежда единен подход при планирането на публичните разходи, като заменя досегашния механизъм на автоматично индексиране".

Нямаше никакъв дебат. Останалите парламентарни групи мълчаливо подкрепиха предложението, което беше прието с единодушие. Очаква се в скоро време да влезе и в пленарната зала.