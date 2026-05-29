ПБ пак променя правилника на НС заради депутатските заплати

"Прогресивна България" пак ще променя правилника за работа на Народното събрание, след като уж затвори тази глава вчера. Това заяви председателят на парламентарната група на ПБ Петър Витанов пред журналисти. Причината е, че депутатите съвсем "забравиха" идеите си за замразяване на заплатите си и гласуваха автоматичното увеличение на възнаграждението им на всеки три месеца да остане. Промяната ще се гледа в рамките на днешното пленарно заседание.

Витанов хвърли вината върху МС. "Причината да не сме въвели замразяването е фактът, че методологията за изчисляване от МС дойде при нас след крайния срок за приемане на предложения за правилника", обясни той, като допълни, че в момента не е наясно каква е методологията. "По-скоро целта е заплатите да се замразят", каза той.

Съгласно чл. 5 от финансовите правила, народните представители получават основно месечно възнаграждение, равно на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното месечно възнаграждение се преизчислява всяко тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец от предходното тримесечие. Тук не влизат допълнителните възнаграждения за участия в комисии и пр.

През изминалите дни от управляващите от "Прогресивна България" се чуха мнения, че заради лошото състояние на държавните финанси, увеличението за депутатските възнаграждения трябва да отпадне. Вчера за Би Ти Ви депутатът Стефан Белчев каза, че се обсъжда финасовите правила в правилника на НС да бъдат променени и заплатите вече да не бъдат автоматично обвързани със средната работна заплата. "Предложението е народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на 4326 евро", обясни Белчев. Той уточни, че заплатите ще могат да се променят само чрез Закона за държавния бюджет.

Заплатите на министрите и на премиера са обвързани с депутатските. Възнагражденията на министрите се формират като над депутатската заплата се дават още 30 процента, а на премиераската е с 55 на сто над тази на народните представители.