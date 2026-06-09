ПБ замразява депутатските заплати на нивото от март 2026 г.

Управляващите внесоха промени в правилника на Народното събрание, с които ще спрат автоматичното увеличаване на депутатските заплати, но си оставят вратичка за евентуален ръст на възнагражденията в бъдеще.

С проект на решение, внесен от председателя на парламента Михаела Доцова и шефа на групата на ПБ Петър Витанов, се изменят финансовите правила, по които работи парламентарният бюджет. Народните представители ще получават възнаграждение в размер на три средномесечни заплати на наетите в публичния сектор, съобразно данните на Националния статистически институт (НСИ) за месец март 2026 г.

Средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро, както обяви НСИ. Така основното депутатско възнаграждение достигна 4236 евро . С него са обвързани и заплатите на редица други висши длъжности в държавата.

В същото време, управляващите добавят, че това възнаграждение "може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година". Изглежда, че ако има пари за ръст на другите бюджетни заплати, ще има и за депутатските.