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ПБ замразява депутатските заплати на нивото от март 2026 г.

Управляващите обаче си оставят вратичка за евентуален ръст на възнагражденията в бъдеще

09 Юни 2026
Автоматичното обновяване на възнагражденията на депутатите ще спре, но възможността за увеличаване остава.
БГНЕС
Автоматичното обновяване на възнагражденията на депутатите ще спре, но възможността за увеличаване остава.

Управляващите внесоха промени в правилника на Народното събрание, с които ще спрат автоматичното увеличаване на депутатските заплати, но си оставят вратичка за евентуален ръст на възнагражденията в бъдеще.

С проект на решение, внесен от председателя на парламента Михаела Доцова и шефа на групата на ПБ Петър Витанов, се изменят финансовите правила, по които работи парламентарният бюджет. Народните представители ще получават възнаграждение в размер на три средномесечни заплати на наетите в публичния сектор, съобразно данните на Националния статистически институт (НСИ) за месец март 2026 г.

Средната заплата в обществения сектор за март е 1412 евро, както обяви НСИ. Така основното депутатско възнаграждение достигна 4236 евро. С него са обвързани и заплатите на редица други висши длъжности в държавата.

В същото време, управляващите добавят, че това възнаграждение "може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година". Изглежда, че ако има пари за ръст на другите бюджетни заплати, ще има и за депутатските.

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Ключови думи:

парламентарен правилник, депутатски заплати

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