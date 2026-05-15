Средната заплата в София за пръв път мина 2000 евро

През първото тримесечие на 2026 г. средната заплата за страната e 1407 евро и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2025 г. с 2,8%, обяви националната статистика. В София обаче средното възнаграждение за пръв път надхвърли 2000 евро и за март е 2061 евро.

Увеличението в сравнение с края на годината е малко, но това често се дължи на раздаваните в края на годината бонуси. В сравнение с първото тримесечие на 2025 г. скокът е двуцифрен – 12,7%.

По традиция най-добре платеният сектор е "Създаване и разпространение на информация", където влиза ИТ секторът. Там средната заплата за първото тримесечие е 3176 евро, като за март дори стига невероятните 3617 евро. В "Държавно управление" средното възнаграждение вече е 1591 евро (за тримесечието), а в образование е 1437 евро. В здравеопазването средно са получавали 1382 евро, но тук влизат и социални дейности.

Спрямо същия период на миналата година най-голямо e увеличението в "Селско, горско и рибно стопанство“ - с 21,1% и енергетиката - с 19,1%. Селското стопанство обаче е и сред най-ниско платените сектори, докато енергетиката е в ТОП 3 на доходите. След ИТ-сектора най-високо средно възнаграждение отчита финансовият сектор – 2226 евро, а енергийният сектор е на трето място с 2060 евро.

В хотелиерството, където има висок дял сива икономика, средната заплата е 870 евро. В селското стопанство е 981 евро.

През първото тримесечие частният сектор успява с малко да изпревари доходите в обществения сектор. В частните фирми средната заплата е 1410 евро, а в организациите на бюджетна издръжка е 1398 евро. В края на годината беше обратното, като това се коментира и като сериозен дисбаланс за икономиката на страната.

Още един удивителен факт прави впечатление при средните заплати по области – все още има област, където средната заплата е под 1000 евро, т.е. наполовина на тази в София. Това е Благоевградска област, която отново е на дъното по доходи със средна заплата 999 евро за март. На предпоследно място е област Хасково с 1007 евро, а на трето – Видин с 1020 евро средна заплата за март.

Под 1100 евро са средните заплати и в областите Силистра (1038 евро), Кърджали (1041 евро), Сливен (1045 евро), Кюстендил (1053 евро), Добрич (1054 евро), Ямбол (1058 евро), Монтана (1060 евро), Смолян (1062 евро), Пазарджик (1078 евро), Велико Търново (1093 евро).

Между 1100 и 1200 евро средна заплата отчитат областите Ловеч (1195 евро), Плевен (1126 евро), Габрово (1136 евро), Разград (1117 евро), Русе (1162 евро), Търговище (1107 евро), Шумен (1164 евро), Бургас (1153 евро), Перник (1122 евро).

Освен в София, редната заплата надхвърля 1200 в пет области, които са традиционно с най-високите доходи извън столицата. Единствено Варна и Софийска област са с над 1300 евро (1321 за Варна и 1310 за Софийска област). Във Враца средната заплата, благодарение на АЕЦ "Козлодуй", е 1266 евро. Енергетиката дърпа нагоре доходите и в Стара Загора (1230 евро). В Пловдив средното възнаграждение за март е 1225 евро.