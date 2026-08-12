Средната заплата стигна 1444 евро

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Средната заплата за страната за второто тримесечие е 1444 евро, като се увеличава въпреки включването на по-ниско платената сезонни заетост. В ИТ сектора средното възнаграждение вече е 3079 евро.

Ефектът на сезонната заетост се вижда при месечните данни. През април средното възнаграждение е 1476 евро, за май намалява на 1434 евро, а за юни пада на 1421 евро.

Още два сектора извън информационните технологии дават над 2000 евро средно възнаграждение - финансите и енергетиката.

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