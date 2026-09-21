Депутати предлагат старата формула за минималната заплата за 2027 г.

Депутатите от "Продължаваме промяната" Венко Сабрутев и Стою Стоев предлагат минималната заплата за 2027 г. да се определи по старата формула - 50% от средната брутна заплата за 12 месеца назад. Това означава тя да е около 690 евро, докато правителството смята да я определи в диапазона 660 - 672,80 евро по новите критерии. Това е едно от предложенията за промени в Кодекса на труда, внесени между първо и второ четене на проекта на правителството. Той ще е окончателно приет тази седмица.

Сабрутев и Стоев изтъкват, че не е налице технологично време за определяне на минималната работна заплата по новия ред, заложен в законопроекта на Министерския съвет. Това беше посочено и при дебата в социалната комисия, но правителството не вижда проблем. Така или иначе, размерът за 2027 г. ще се определи от министрите, тъй като синдикатите и работодателите не се разбраха. По новите критерии беше определена горна граница от 672,80 евро. В указанията към министерствата за изготвяне на бюджет 2027 г. пък е дадена сума от 660 евро. Изненада обаче може да поднесе и Конституционният съд, тъй като спирането на старата формула беше оспорено от омбудсмана.

Още две предложения има между първо и второ четене – на ГЕРБ и на ДПС, като те са еднакви. Депутатите предлагат оценката на адекватността на минималната заплата да се прави веднъж на две години, а не на три, както предвижда законопроектът.

Промените в Кодекса на труда са нов опит да се транспонира европейската директива за адекватни минимални възнаграждения в нашето законодателство, след като старата формула – 50% от средната заплата, даде големи проблеми. Сега правителството успя да направи пробив с бизнеса и синдикатите, като бяха определени критериите за изчисляване на минималната заплата. Текстовете обаче са твърде общи, липсва тежестта, която ще носят критериите, и депутатите от опозицията видяха в проекта "празен чек" и "черна кутия" за правителството да прави каквото си иска.