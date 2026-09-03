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Демерджиев: Въпросът е можеше ли да бъдат спасени 3 живота в случая "Петрохан"

Вътрешният министър обяви, че МВР и прокуратурата ще да дадат брифинг другата седмица

03 Септ. 2026
Тезата на прокуратурата и на МВР не се различава от месеци. Да видим дали Демерджиев ще промени това статукво
Булфото
Тезата на прокуратурата и на МВР не се различава от месеци. Да видим дали Демерджиев ще промени това статукво

МВР и прокуратурата ще изнесат информация за разследването по случая "Петрохан" следващата седмица, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев в Народното събрание по време на заседание на вътрешната комисия. 

Преди това той на няколко пъти обещаваше неговата истина за "Петрохан" да бъде изнесена до края на август, но това така и не се случи и затова той беше атакуван много остро от лидера на ИТН Слави Трифонов. Демерджиев даваше заявка, че ще извади някакви нови неща, но след като ще дава пресконференция с прокуратурата, то ще е интересно дали изобщо ще каже нещо каквото и да е различно от държавното обвинение. Още по-интересно е дали ще има смелостта сам да се появи на съвместния брифинг.

"Следващата седмица предстои среща между оперативните работници, участвалите в действията, свързани с разследването, и наблюдаващите прокурори по случая "Петрохан". Ще бъде направен и съвместен брифинг, за да бъде запозната обществеността с констатираното вследствие на експертизите", каза Демерджиев пред парламентарната вътрешна комисия в отговор на въпрос на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов.

"Апелирам случаят да не се политизира, защото това се прави доста често", коментира още Демерджиев.

Тече разследване, ръководено от прокуратурата, назначени са и експертизи, които са завършени до голяма степен, проведохме няколкократни срещи с близките на загиналите, добави той. "Големият въпрос, който бих искал да намери своя отговор, е можеше ли да бъдат спасени поне три човешки живота. Оттам нататък стоят много въпроси и трябва да бъде отговорено на тях, но знаете, че когато става въпрос за наказателно производство, това става със санкциите на прокуратурата и по предвидения за това ред", коментира министърът без да навлиза в подробности в поредната си тайнствена версия.

Разследването по случая е от повече от шест месеца, а от март разследващите не са давали никаква официална информация. Единствено преди няколко дни прокуратурата обяви, че е получила две огромни експертизи, като заключенията само по едната били от над 150 страници и затова трябвало време да се запознаят разследващите с тях. Чакала се обаче и трета експертиза, за да можело да се даде пълна информация.

В хижа "Петрохан" бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. Версията на разследващите е, че те са се самоубили след като преди това са подпалили сградата. Седмица по-късно бяха намерени труповете и на другите трима от групата – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев. Те бяха в кемпер в подножието на връх Околчица. Разследващите смятат, че Калушев е убил другите двама, а след това сам е сложил край на живота си.

Част от близките на загиналите постоянно оспорват версията на разследващите и твърдят, че те са убити.

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Ключови думи:

Петрохан, Иван Демерджиев

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