Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДаБГ заговориха за една партия с ПП и ДСБ

"Продължаваме промяната" решават дали да подпишат споразумение с коалиционните си партньори

26 Апр. 2026
Председателят на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.
Председателят на ПП Асен Василев и съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов подкрепи идеята за обединение в единен субект на партиите от център-дясното политическо пространство. „Да, България“ предлага пътна карта към единен политически субект – една партия, която да включва както партиите от настоящата коалиция, така и формации извън нея, казва Божанов.

В пост в социалните мрежи Божанов напомня, че след 2001 г. център-дясното пространство преминава през постоянен цикъл на роене и последващо коалиране. "В единния субект естествено ще има различни течения, мнения и вътрешна демокрация – това е нормално, когато обединението е на базата на общи демократични ценности", смята Божанов.

Божанов подчертава, че моментът е особено подходящ, тъй като предстоят президентски избори, на които за първи път от много време демократичните сили имат реален шанс за силен резултат. Предстои дълъг период в опозиция, тъй като свалянето на правителство, излъчено от солидно парламентарно мнозинство, би изисквало сериозни събития. Този период предоставя необходимото време за изграждане и укрепване на единния субект, така че да е готов за следващите избори, смята политикът..

„Сега е моментът да се мисли и действа стратегически, с дълъг хоризонт, загърбвайки дребнотемията и тясно-партийното его“, заключава съпредседателят на „Да, България“. Предложението на ДБ за коалиционно споразумение с ПП и ДСБ се разглежда като първа стъпка към тази по-дълбока интеграция.

В същото време "Продължаваме промяната" свиква Националния си съвет, за да направи оценка на представянето на партията и на коалицията с "Демократична България" на парламентарните избори миналата неделя.

Очаква се ръководният орган да излезе със становище за приоритетите си в новия парламент.

Ще бъде обсъдено и предложението на "Да, България" за подписване на коалиционно споразумение, което да регламентира органите на управление на ПП-ДБ, както и механизмите за взимане на решение и кадровата политика. Преди няколко дни от ДаБГ поискаха от партньорите си от обединението ПП и ДСБ да се ориентират към "съставяне на единен демократичен политически субект". Причината е, че изборният резултат е "неудовлетворителен", предизборната кампания е имала "разнопосочни послания, дефицити при подредбата на листите, липса на достатъчна координация и ясна обща стратегия", като последното е следствие от липсата на коалиционно споразумение, което води до недостатъчна координация между отделните партии в обединението и затруднява следването на единна политическа стратегия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ПП-ДБ, парламентарни избори 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа