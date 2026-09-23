ЕК може да започне процедура срещу България заради "Петрохан"

С пресконференцията по случая "Петрохан", изнасянето на чувствителни лични данни прокуратурата е нарушила европейския регламент за защита на личните данни (GDPR). Тази теза разви пред "Сега" адвокат Александър Кашъмов, който е и шеф на "Програма достъп до информация". Безобразното разгласяване на лични данни и чувствителна информация, включително и на деца, се случи на 14 септември по време на пресконференция, организирана от прокуратурата, но с главно действащо лице експертът Росен Йорданов. Освен всичко експертизата му изтече и в определени медии.

Кашъмов обърна внимание, че институцията, която следи дали прокуратурата, която организира брифинга и е господар на досъдебното производство, нарушава регламентите за защита на личните данни, е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

"Прокуратура като администратор на лични данни извърши потресаващо действие с това да се позволи да бъдат разкрити такива", посочи юристът, който е и шеф на "Програма достъп до информация". Той каза също, че за него е под въпрос дали изтеклият документ е експертиза от гледна точка на конструкция, структура и качество. "Но така или иначе изнасянето на лични данни, това число на лични данни на деца, на чувствителни лични данни, каквито са данните за здравословно състояние, е пряко нарушение на правото на Европейския съюз", коментира още Кашъмов.

Според него има нарушение и на общия регламент GDPR, което означава, че "България може да бъде обект на санкция от страна на органите на Европейския съюз". Кашъмов дори допуска възможност за процедура на Европейската комисия.

"Вторият проблем е, че отговорната институция не се задейства", допълни адвокатът и обясни, че това е Инспекторатът към Висшия съдебен съвет. "Прокуратурата не за първи път се дъни. Това е абсолютно недопустимо, защото няма никакво оправдание. Казусът е от обществен интерес, но това, което беше изнесено, няма общо с казуса", обясни юристът. По думите му е недопустимо на експерт да бъде възложено да говори от името на прокуратурата, защото тя е единственият орган на власт, който може да дава мнение за виновност - има ли деяние, кой е деецът и с каква воля и знание е извършил това деяние.

Освен това експертът няма право да излиза извън предмета на своята експертиза, т.е. това е второ ниво на непрофесионализъм. "Това е изключително непрофесионална работа на прокуратурата - наблюдаваш прокурор, който носи пълната отговорност за правната работа по този казус, позволява на един любител да приказва врели некипели на официална пресконференция в прокуратурата", посочи той.

Адвокатът е категоричен, че с изнесените данни не се защитава обществен интерес. "Единственият потенциално видим смисъл е евентуална политическа употреба на този казус, но извън това е извършено тежко нарушение на GDPR. Нарушение, свързано със защитата на правата на малолетни деца, защита на специални категории данни, така наречените чувствителни данни и всичко това е основание инспекторатът да се задейства", каза той.

"Сега" изпрати въпроси по темата до ИВСС.

Питания бяха отправени и до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). "Сега" попита КЗЛД дали е предприела нещо, ако не е - защо. И ако има - кой ще бъде проверен, както и какви санкции го заплашват. Единствената обратна връзка с комисията до момента е получен входящ номер на въпросите.

Съставът на КЗЛД беше обновен през май по време на настоящото мнозинство на "Прогресивна България". Трима от петимата членове на комисията са работили в силовите институции. Номинациите направи Министерският съвет, който по закон предлага кандидатите за КЗЛД на Народното събрание, което ги избира. Гласовете, както се очакваше, дойдоха от ГЕРБ-СДС, БСП-ОЛ и ИТН, с неизменната подкрепа на ДПС-НН, както и на двама депутати от ДПС-ДПС.

За председател на комисията беше избран Борислав Божинов, възпитаник на Академията на МВР, завършил е също и право в ЮЗУ, кадър на МВР. С МВР и ДАНС са свързани и биографиите и на други двама от новите членове - Василка Рангелова и Ивайло Станев. В комисията влизат още Цветана Червенякова-Илиева и Цветелин Софрониев.

САМОРАЗПРАВА

Междувременно лидерът на ИТН Слави Трифонов обяви във Фейсбук, че е унищожил паметника, поставен от роднини на загиналите по случая "Петрохан". "Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество. Гнус ме е да коментирам какво означава перо с цветовете на дъгата, кръстосано с нож и това, че името на педофила-убиец и имената на убитите от него едно дете и един младеж са изписани редом едно до друго. Това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че всеки нормален човек е просто потресен. На всичкото отгоре за поставянето на тази паметна плоча на педофилията, убийството и самоубийството няма никакво разрешение от общината в Берковица, на чиято територия е Петрохан. Съществуването на такава плоча е позор, срам, унижение и възхвала на несправедливостта и беззаконието. Общината в Берковица не се погрижи да премахне този срам. За това се погрижих аз", пише Трифонов и се заканва, "ако някой ненормалник реши пак да сложи плоча", пак да я унищожи.

Няколко часа по-късно Ралица Асенова, майка на Николай Златков, отиде на място и обяви пред БНТ и Нова телевизия, че е извършено престъпление. Тя поиска прокуратурата да се самосезира. Плочата бе поставена от Асенова и други роднини в началото на април.