Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море

Бившият военен министър Бойко Ноев предложи България, Румъния и Турция да допуснат търговските кораби да плават в техните териториални води в Черно море. "Така западно Черно море ще бъде по-сигурно, това са води и на НАТО, ще бъде по-сигурно. Всички знаят кой удря с дронове корабите, но управляващите не искат да го кажат на глас. Искали доказателства. Нека корабите да плават в териториалните ни води и да видим дали Русия ще посмее да удря отново", заяви Бойко Ноев през БТВ, а преди това и в "Извън ефир" пред Мария Цънцарова.

Бившият военен министър смята, че тази инициатива трябва да бъде прокарана спешно на предстоящата среща на Европейския съвет в Брюксел.

Пред БТВ той напомни думи на Илияна Йотова от 24 февруари т.г., че "ние с Румен Радев смятаме от първия ден на войната, че това е война, а не специална военна операция. Русия води агресивна политика. Русия е агресор". Ноев няма обяснение защо се е променила позицията и на Радев, и на Йотова спрямо Русия, освен че Румен Радев дойде на власт през април. Макар че припомни, че когато руският патриарх посети София, Йотова го посрещна на колене на пистата и му целуна ръка. "Йотова има харизма - била е журналистка, депутат, евродепутат, политик, но не е лидер. А не е това ролята на президента", заключи Ноев.