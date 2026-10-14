Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бойко Ноев има идея за сигурно Черно море

България, Румъния и Турция да пуснат корабите в свои териториални води, това са води и на НАТО, коментира бившият военен министър

Днес, 17:50
Бойко Ноев смята, че Илияна Йотова не е лидер и затова не става за президент
bTV новините
Бойко Ноев смята, че Илияна Йотова не е лидер и затова не става за президент

Бившият военен министър Бойко Ноев предложи България, Румъния и Турция да допуснат търговските кораби да плават в техните териториални води в Черно море. "Така западно Черно море ще бъде по-сигурно, това са води и на НАТО, ще бъде по-сигурно. Всички знаят кой удря с дронове корабите, но управляващите не искат да го кажат на глас. Искали доказателства. Нека корабите да плават в териториалните ни води и да видим дали Русия ще посмее да удря отново", заяви Бойко Ноев през БТВ, а преди това и в "Извън ефир" пред Мария Цънцарова. 

Бившият военен министър смята, че тази инициатива трябва да бъде прокарана спешно на предстоящата среща на Европейския съвет в Брюксел. 

Пред БТВ той напомни думи на Илияна Йотова от 24 февруари т.г., че "ние с Румен Радев смятаме от първия ден на войната, че това е война, а не специална военна операция. Русия води агресивна политика. Русия е агресор". Ноев няма обяснение защо се е променила позицията и на Радев, и на Йотова спрямо Русия, освен че Румен Радев дойде на власт през април. Макар че припомни, че когато руският патриарх посети София, Йотова го посрещна на колене на пистата и му целуна ръка. "Йотова има харизма - била е журналистка, депутат, евродепутат, политик, но не е лидер. А не е това ролята на президента", заключи Ноев. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Президентът абдикира като главнокомандващ
05 Март 2025
Бойко Ноев: Готова ли е България скоро да прати войска в Украйна?
16 Февр. 2025
Бойко Ноев: Доган жертва ДПС, номинирайки Пеевски
07 Дек. 2023
Сотир Цацаров се отказа от делото си срещу Бойко Ноев
05 Юни 2023
Митрофанова: Русия няма да търси Грозев из целия свят
29 Дек. 2022
Гебрев: 100% съм сигурен, че зад взрива стоят агенти на Москва
02 Авг. 2022
Сотир Цацаров съди Кирил Петков за 15 000 лв.
30 Март 2022
Обвиненият за шпионство генерал е пуснат под домашен арест
04 Март 2022
Б. Ноев: Борисов, Цацаров и Гешев са проводници на руското влияние
25 Февр. 2022
Бойко Ноев към Бойко Рашков: Проверете отравянето на Гебрев
30 Септ. 2021
Борисов прие руския посланик в разгара на шпионския скандал
23 Март 2021
Борисов защитава Навални? Това е театър на абсурда!
06 Февр. 2021
Бойко Ноев: Борисов лично е измислил да има втора НСО в МВР
14 Юни 2020
Бойко Ноев видя руска връзка във взривовете във ВМЗ-Сопот
25 Февр. 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 200 "наши десни" осигуриха снимки на Гюров в безрадостен град
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки