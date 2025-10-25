Бойко Борисов: Поех всички подигравки, но така премостих

"Да ви кажа честно въобще нямам никакъв страх, поканих тяхната група (на ДПС-НН), обясних им на тях целите, задачите и те казаха всичко, което касае добруването на хората, сме готови да го подкрепяме, без да влизаме във властта. И така премостих, поемайки всички подигравки срещу мен. Няма политическа класа, която да го оцени", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Разград, където се провежда регионална академия на "Младежи на ГЕРБ".

Борисов се включи в дискусията с бърз исторически преглед на техническия и технологичния прогрес на човечеството.

"Светът се променя с шеметна скорост и затова, когато правихме преди 20 години ГЕРБ, когато името на партията измисляхме как да се казва, тогава беше времето, когато бяха спрени абсолютно всички еврофондове, България беше затънала. Нищо нямаше, па мое и вас да ви е немало. Някои от вас. Тогава сложихме това име за европейско развитие на България и към днешна дата България е в Европейския банков съюз, в Шенген, в еврозоната", посочи той.

Борисов нареди на младежите да помогнат на обществото да приеме не само еврото, а и иновациите, изкуствения интелект. "Затова искам ГЕРБ да мине на друго ниво", заяви той.

После повтори какво умее кучето-робот Темелко, което му демонстрираха в началото - може да носи 5 кг взрив, да унищожи всякаква цел. "Вие разбирате ли как се е развил светът?! Дори светът на килърите. Ей това куче-робот изминава 40 км, намира те, прави ти лицево разпознаване и пуска 5 кг взрив!", образно описа възможностите на Темелко Борисов.

"И аз бях против закона за ограничаване на журналистите (на ИТН). Но какво може да прави ИИ - взема ти лицето, гласа, тембъра и представя как говориш неща, които не си казвал. После докато се оправиш, че това е лъжа, то залегнало вече в главите на хората. Това трябва да се забрани. В момента по този начин могат да ви използват. Да ви направят гей, да ви направят каквото искате", смята Борисов.

"Аматъорите са навсякъде, но със страшно самочувствие. Те дори и не се бият като хората. Те са като футболистите от А група. Правят нарцистични полюции. Само заради камерите да ги запишат, да отиде в Тикток-а. Аз искам ГЕРБ да изглежда другояче, за да сме нужни на обществото", каза Борисов, описвайки как вървят пленарните заседания.

"Маса психолози и анализатори разсъждават 10 дена какво искал да каже поетът? Поетът съм аз. Слушам ги, гледам ги. Учудвам се толкова елементарно ли разсъждават?! Толкова ли не могат да разберат?! Чистата аритметика – ГЕРБ, БСП, ИТН имат 102-ма депутати, двама от БСП не гласуват, винаги са против. До 121 трябват 21. За да имат правителство, трябват още 21. ПП-ДБ излязоха и казаха – ние сме твърда опозиция. БСП и ИТН нямат решение, защото предварително са говорили много. Подписваха кордон срещу ДПС, срещу Пеевски. ПП-ДБ забравиха как седяхме заедно с Пеевски, с Христо Иванов, с Асен Василев и Кирил Петков. Даже, когато Асен Василев ги покани на коктейл, Теменужка ми се обади: Да ида ли? - Данчо Цонев ще ходи ли? - Ще ходи. - И аз се сетих за един виц. Един наш ром писал писмо на жена си от казармата. Тя му отговаря: В събота бяхме с бате ти на събор. Много - вика, хубаво беше. Ядохме, пихме, танцувахме. Ама после- вика, се напиха и бате ти го биха три пъти, а мене ...така и така. Точка. Нов ред. В събота пак сме канени. Бате ти се коЛибай. А аз сякаш ша ида! И казвам аз на Теменужка: ти се колИбай, а Данчо Цонев ще иде. Защото тогава бяха с Асен Василев бизбизе.", разказа лидерът на ГЕРБ под бурни аплодисменти.

"Αко бяхме дезертирали сега да отидем на предсрочни избори, това щеше да разочарова нашите партньори от Брюксел, които ми дадоха това, което от десетилетия желаем", каза Борисов.

По темата за "Лукойл" лидерът на ГЕРБ каза, че "всички са изненадани от тези решения", макар че в четвъртък пак той каза, че имал предварителна информация. "Хубаво е, че има един месец срок и да се надяваме дотогава президентите Тръмп и Путин нещо да се разберат. Защото в противен случай това ще е проблем - не проблем на рафинерията, не проблем, че е руска, а на разплащането на бензиностанциите. Няма да може да се плаща с карта. Дори и да направим така, че държавата да купи рафинерията, няма как да платиш парите, няма на кого да платиш, парите не могат да стигнат до там. Санкциите обхващат платежната система. Надявам се правителството да бъде много бързо по тази тема", заяви Борисов.

"Виждам как се изострят, изострят, изострят международните отношения. Ако в този 1 месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия...Вие видяхте колко категорична беше Кристин Лагард за замразените руски активи. Ако след 21 ноември тази криза продължи, тя ще е най-малкото зло. Войната ще ни почука на вратата. Истински се надявам тези възрастни хора - доста по-възрастни от мен, да се вразумят и да не поставят на риск човечеството. Защото натам вървим. Ако някой ме пита Борисов има ли страх, нямам страх - ни от Радев, ни от Пеевски, ни от който и да е криминал, но от задаващата се война изпитвам животински страх. Защото в нея няма да можем нищо да правим, толкова светкавично всичко ще свърши. Всеки ден чета международните новини, чета между редовете и виждам характерите. Това е изключително опасно, което се развива в света", заключи лидерът на ГЕРБ.