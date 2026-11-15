Болната Ива Михайлова обвини ДАНС в тормоз

Българката от Северна Македония Ива Михайлова, срещу която има дело в съседната държава и след множество перипетии успя да се прибере за лечение у нас, се оплака, че ДАНС я притиска, за да даде интервю на Мартин Карбовски и да се откаже от изяви по други медии. В противен случай ще ѝ бъде спряна помощта от държавата за рехабилитацията.

Случаят бе изваден на показ вчера от ютубъра Станислав Цанов. В предаването си той пусна няколко аудио записа - вероятно негови телефонни разговори с Михайлова по различно време. От тях се разбира, че младата жена е имала уговорка да гостува в предаването на Цанов, но от ДАНС са й казали, че първо трябва да се яви при Карбовски, след това "при другите".

"И ми викат - първо ще излезеш при Карбовски, защото ние имаме пълен контрол над него, ще му кажем какво да ти задава като въпроси", обяснява Михайлова. В противен случай рехабилитация, адвокати и т.н., които държавата осигурява, щели да бъдат отдръпнати. "На Карбовски могат да му кажат това и това", заявява тя в един от записите.

Михайлова твърди, че телефонът ѝ се подслушва. "Много ми е неприятно. Аз затова съм в София днес, рехабилитацията ми зависи от тях. Те ми организират къде какво как.... Няма да получа нищо, ако дойда при теб", казва още Михайлова. Освен това е заплашвана, че нещо ще й се случи. Всяко интервю не пред когото трябва щяло да бъде изтрито. Михайлова обяснава още: "Доста тежък психически торзом беше - имаше неща, които не искат да казвам". (Вероятно разказва впечатления след идване в София). Твърди, че службите не са ѝ помогнали да се прибере в България. "Май всички сме така, които сме се забъркали с държавата", обобщава Михайлова.

Запис на подкаста на Карбовски с нея е качен преди седмица, тоест би трябвало действията да се развиват по-рано. Вчера, след като с откъсите с Михайлова Цанов осветли случая, той излъчи интервю с Иво Мирчев и Божидар Божанов по случая, мотивирайки се, че чрез публичност Михайлова ще бъде защитина. Съответно вечерта политици от ДБ реагираха с позиции.

РЕАКЦИИ

"Шокиращи разкрития за влияние на ДАНС върху българката Ива Михайлова. Заплахи да спрат рехабилитацията ѝ и изискване да говори само пред един-единствен ютубър - Мартин Карбовски, при когото обича да гостува властта. Това можете да видите и чуете във видеото", написа после във "Фейсбук" съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев. И продължи: "Дълбоката държава, влиянието на службите, подслушване, следене – пълен набор от познати похвати. Ние се заехме да проверим всеки детайл и да настояваме да бъдат разследвани действията на ДАНС, както и на други структури на специалните служби в България. Ще проверим и потенциалната намеса на политици, хора от управляващата партия и връзката на контраразузнаването с "журналисти", известни с това, че леят руска пропаганда". На Карбовски могат да му кажат това и това."

"Като заместник-председател на Комисията за българите извън страната съм присъствала на всяко заседание на делото на Ива, наясно съм колко е смело това момиче и какво ѝ причиниха властите на РСМ - на нея и на роднините ѝ. Но това собствената ти държава и службите ѝ да те притискат е абсолютен скандал и истинско предателство. Но и въобще не съм учудена. Радев, който си правеше денонощен пиар с отношенията с Република Северна Македония, докато беше президент, и палеше скандал след скандал, докато фаворизираше определени хора, сега като министър-председател не си е мръднал пръста. За Йотова дори не говорим. Сега Ива е обект на заплахи, защото който иска рехабилитация ще трябва да ходи при придворите журналисти да дава придворни интервюта", реагира и депутатът от ДБ Елисавета Белобрадова в социалните мрежи. "Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС", каза тя и пред БНТ.

БИОГРАФИЯ

Ива Михайлова е от Кочани, на 23 години. Има двойно гражданство. През октомври 2025 г. попада в катастрофа. Колата на Ива и друг автомобил се сблъскват, като според обвинението тя е навлязла в насрещното платно. Води се дело, а на жената дълго време ѝ бе забранено да дойде в България, за да се лекува. Медицински експертизи удостоверяваха, че в Северна Македония тя не може да получи такова. През октомври 2026 г. Михайлова успя да се прибере в България, което предизвика огромен скандал в Македония. Съдът в Кочани нареди Михайлова да бъде арестувана, а Интерпол-Македония я обяви за международно издирване. Българското МВР потвърди, че е получило искането, но отказва да го изпълни, тъй като не може да предава на чужди държави български граждани.