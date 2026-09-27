Разбитата от ДАНС секта край Калофер е от поне 10 години

Разбитата от ДАНС секта край Калофер с испански шаман е съществувала поне от 10 години. Това разкри бившият кмет на Калофер Румен Стоянов пред БНТ. Той е известен у нас като човекът, който от години води леденото хоро на Йордановден в града.
Стоянов разказва, че е виждал духовния лидер на общността. "Все едно гледате извънземен човек. С едно одеяло беше на гърба си. Вързан със сезали, гол и бос. Той се усмихна. Посочи нагоре със знак за Бог. Голи хора изпълняват ритуали. За нас не е ок. Те са тук много години. Минимум десет години. Хора, които вече не са между нас, казаха: пазете си децата. Нямат място там,“ допълни той.
Разкритията на бившия кмет на Калофер поставят въпроса защо чак сега се намесват ДАНС и МВР.
Че става дума за неща, съществуващи от години, се разбира и от това, че обект на разследване е сдружение, регистрирано през 2012 г. в Пловдив. Дейността му е свързана с церемонии и практики, насочени към личностна трансформация, себепознание и лечение. Като представляващ и управител е вписан именно испанския. Преди седем години той купува четири бунгала. Собственик тогава е човек, който е от Казанлък. Мъжът разказа, че от три години не е виждал шамана, тъй като често пътувал.
„Той е бил в САЩ и Перу на обучение там при индианските племена, може би оттам е придобил тези качества. Те ме каниха в тяхната организация, но аз не съм присъствал. Той ходи и се връща, много рядко седи тук. В Испания си има някакъв бизнес. От Турция има клиенти. Идват от цяла Европа.“,разказва още мъжът пред националната телевизия.
Темата беше коментирана в понеделник и от вътрешния министър Иван Демерджиев. "Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно. Така че работи не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод тяхната дейност", обяви той пред журналисти.
Само часове по-рано ДАНС се похвали, че е разбила секта, разположена в землището на Калофер и е арестувала шаман-испански гражданин, който упоявал и дрогирал последователите, сред които са поне 14 българи. Това става ясно от официално съобщение на Агенцията и от разказ на прокуратурата.
"На 26.09.2026 г. в област Пловдив, в условия на неотложност и в координация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ОД МВР-Пловдив, е проведена специализирана операция по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества", пишат от ДАНС.
Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове" и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.
В хода на операцията е установено наличие и са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества. Иззети са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки.
Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за престъпления по Наказателния кодекс (НК), свързани с наркотици. Лидерът на групата първоначално е задържан за срок от 24 часа на основание закона за МВР.
14 български граждани, членуващи в групата, са разпитани като свидетели.
Само часове по-късно и прокуратурата пусна официално съобщение по случая. От него става ясно, че задържаният е испански гражданин. Той вече е привлечен като обвиняем испански гражданин за това, че на 27 септември 2026 г., в землището на гр. Калофер, обл. Пловдив, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от ОП-Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".