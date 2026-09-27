Разбитата от ДАНС секта край Калофер е от поне 10 години

БНТ В мястото, в което са се изпълнявали духовните практики, има бунгала, ограда, предупреждение за видеонаблюдение

Разбитата от ДАНС секта край Калофер с испански шаман е съществувала поне от 10 години. Това разкри бившият кмет на Калофер Румен Стоянов пред БНТ. Той е известен у нас като човекът, който от години води леденото хоро на Йордановден в града.

Стоянов разказва, че е виждал духовния лидер на общността. "Все едно гледате извънземен човек. С едно одеяло беше на гърба си. Вързан със сезали, гол и бос. Той се усмихна. Посочи нагоре със знак за Бог. Голи хора изпълняват ритуали. За нас не е ок. Те са тук много години. Минимум десет години. Хора, които вече не са между нас, казаха: пазете си децата. Нямат място там,“ допълни той.

Разкритията на бившия кмет на Калофер поставят въпроса защо чак сега се намесват ДАНС и МВР.

Че става дума за неща, съществуващи от години, се разбира и от това, че обект на разследване е сдружение, регистрирано през 2012 г. в Пловдив. Дейността му е свързана с церемонии и практики, насочени към личностна трансформация, себепознание и лечение. Като представляващ и управител е вписан именно испанския. Преди седем години той купува четири бунгала. Собственик тогава е човек, който е от Казанлък. Мъжът разказа, че от три години не е виждал шамана, тъй като често пътувал.

„Той е бил в САЩ и Перу на обучение там при индианските племена, може би оттам е придобил тези качества. Те ме каниха в тяхната организация, но аз не съм присъствал. Той ходи и се връща, много рядко седи тук. В Испания си има някакъв бизнес. От Турция има клиенти. Идват от цяла Европа.“,разказва още мъжът пред националната телевизия.

Темата беше коментирана в понеделник и от вътрешния министър Иван Демерджиев. "Има такива групи на територията на страната, които се занимават с подобни дейности. Нашата задача е да ги идентифицираме и да ги неутрализираме още в зародиш, преди да се е стигнало до нещо по-сериозно. Така че работи не само по тази, работим и по други подобни групи. Фокусът ни е насочен към превенция, така че да не допускаме ескалация по повод тяхната дейност", обяви той пред журналисти.

Само часове по-рано ДАНС се похвали, че е разбила секта, разположена в землището на Калофер и е арестувала шаман-испански гражданин, който упоявал и дрогирал последователите, сред които са поне 14 българи. Това става ясно от официално съобщение на Агенцията и от разказ на прокуратурата.

"На 26.09.2026 г. в област Пловдив, в условия на неотложност и в координация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ОД МВР-Пловдив, е проведена специализирана операция по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества", пишат от ДАНС.

Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване. Лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове" и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции.

ДАНС арестува 18 души при акция срещу неонацистка група в Пловдив 18 души са задържани при акция на полицията и ДАНС срещу неонацистка група в Пловдив, съобщи тази сутрин директорът на местната полиция Васил Костадинов. Снощи БНТ предаде за 16 задържани. Разбито е свърталището на групата. На мястото има нацистки символи и знаци.

В хода на операцията е установено наличие и са иззети 30 саксии с кактус от вид, съдържащ психоактивни вещества. Иззети са и бутилки с тъмна течност и гъби, за които има основание да се смята, че съдържат психоактивни съставки.

Образувано е досъдебно производство в Окръжна прокуратура-Пловдив за престъпления по Наказателния кодекс (НК), свързани с наркотици. Лидерът на групата първоначално е задържан за срок от 24 часа на основание закона за МВР.

14 български граждани, членуващи в групата, са разпитани като свидетели.

Фаворитът за шеф на ДАНС се опълчи на кабинета Фаворитът за стар нов шеф на ДАНС Пламен Тончев се опълчи на кабинета, който предлага той да се върне на поста. Тончев в прав текст оспори идеята на правителството за закриването на Комисията по досиетата.

Само часове по-късно и прокуратурата пусна официално съобщение по случая. От него става ясно, че задържаният е испански гражданин. Той вече е привлечен като обвиняем испански гражданин за това, че на 27 септември 2026 г., в землището на гр. Калофер, обл. Пловдив, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор от ОП-Пловдив с цел внасяне на искане в Окръжен съд-Пловдив за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража".