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ДАНС написа указания как агентите ѝ да се срещат с политици

Това трябвало да става само в официални служебни помещения

Днес, 20:41
Пламен Тончев
БГНЕС
Пламен Тончев

Ръководството на ДАНС написало и дало вътрешни указания до агентите й как да се срещат с политици.

"Дадени са вътрешни указания при провеждане на срещи с представители на политически партии те да се случват в служебни, официални помещения, за да няма обвинения спрямо служители и да не се допусне въвличане на агенцията в политическа дейност", обяви шефът на агенцията Пламен Тончев пред ръководните служители на МВР по време на национално съвещание, посветено на предстоящите избори. 

Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) е изготвила и предписания за предприемане на допълнителни мерки за киберсигурност, които се предоставят на всички стратегически обекти в страната. 

Тончев твърди, че в ДАНС е създаден оперативен щаб във връзка сигурността на изборния процес, като е изготвен и план за недопускане извършването на престъпления срещу политическите права на гражданите и други противоправни деяния.

Пламен Тончев обяви и, че "са предприети специфични оперативно-издирвателни мероприятия и дейности с оглед придобиване на данни за подготвяне и извършване на престъпления срещу политическите права на гражданите, недопускането на извършване на терористична и друга престъпна дейност, както и провокации и екстремистки действия по време на провеждане на събития с голяма масовост в хода на предизборната кампания".

Предприети са и действия за своевременно придобиване на данни за опити за влияние или намеса от страна на чужди служби и субекти.

Съобразно правомощията на ДАНС е създадена организация за комуникационно обезпечаване на обмена на резултатите между секционните избирателни комисии извън страната и ЦИК. Сформирани са дежурни екипи в 24-часов режим на работа до пълната обработка на резултатите от всички СИК извън страната.

Пламен Тончев добави още, че има готовност експерти от ДАНС да се включат в проверки за анализ по искане на Прокуратурата, МВР или ЦИК.

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Пламен Тончев, политици, агенти, ДАНС

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