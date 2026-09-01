ДАНС иска агентите му да работят и като психотерапевти

ДАНС дава право на агентите си да работят като психолози и психотерапевти, като това няма да се счита за несъвместимо с работата в Агенцията. За тази проекторазпоредби в проекта за промени в закона за ДАНС алармира съпредседателя на ДБ и депутат от партията Божидар Божанов. Според него "ДАНС предлага скандални законови промени - за овладяване, централизиране, прикриване, безконтролност на службите".

"И един куриозен текст - "предвижда се несъвместимост да не е налице и в случаите на осъществяване на психологическо консултиране и психотерапия, което ще позволи на психолозите в Агенцията да развиват своите умения в областта". Т.е. на служители на ДАНС е забранено да правят всичко, освен да преподават в университет и да са психолози и психотерапевти", пише той в пост във Фейсбук.

И добавя: "Значи, отивате на психотерапевт, но той може да е служител на ДАНС и в изпълнение на ЗДАНС да започне да води оперативна разработка във връзка със споделеното. Но тук има и друга хипотеза - текстът да е нужен, за да могат психолозите на ДАНС да участват в новоприетите тестове за почтеност на държавни служители. Т.е. още един механизъм за кадрови контрол в цялата администрация".

Промените в закона за ДАНС, които очевидно са писани в агенцията и за които "Сега" вече писа, бяха пуснати преди дни и станаха известни с опита на контрарузнаването да бъде въведено правило, чрез което на практика да може да си засекретява завинаги разработки, данни, документи. Това се разбра от качени в правителствения Портал за обществени консултации изменения и допълнения в закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Чрез същият проект се прокарват и промени в Закона за електронните съобщения, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за противодействие на тероризма и Закона за специалните разузнавателни средства.

Сега Божанов предупреждава и за още странни и дори на пръв поглед безумни текстове. Така се предвижда бързо и безконтролно унищожаване на документи. "В момента, след изтичане на срока на защита (от гриф "поверително", "секретно" или "строго секретно") документите става достъпни при поискване за определен срок. ДАНС предлага да може да ги унищожава веднага по собствена преценка. Без разрешение от ДКСИ и без съдебен контрол, каквито са налице в момента - предлага се всичко това да отпадне и ДАНС да си решава. Припомням, че много от исканията за подслушване и следене са класифицирана информация и ще могат да бъдат зачиствани бързо", пише депутатът.

Според него се прави опит и за кадрово овладяване. "Усъвършенстван е инструментариума за кадрово овладяване на ДАНС - въвеждане на повишаване без конкурс по субективна преценка на председателя, удвояване на изпитателния срок с цел по-дълго държане в кадрова зависимост, премахване на длъжностната характеристика от служебното досие на служителите, премахване изцяло на държавните служители по общия ред - т.е. дори деловодителят ще трябва да е служител по специалния ред за ДАНС (с 15 заплати и др.), посочва Божанов. Според него става въпрос и за "улесняване на ад-хок разместването на служители и дори премахване на вътрешните правила за него, дори вътрешната структура на ДАНС вече няма да се определя нито от закона, нито от Министерския съвет, а от председателя на ДАНС - което е инструмент за пълно кадрово овладяване". И нещо дребно - вече и служителите на трудов договор ще имат безплатен градски транспорт, така че и те да бъдат обгрижени с привилегии, пише той.

Депутатът от ДБ се спира и на централизация на разрешенията за достъп до класифицирана информация. "Към момента достъп до "поверително" може да се дава след проучване от служителя по сигурността на информацията към съответното ведомство. ДАНС предлага вече всички да минава през тях и нито ССИ, нито Държавната комисия по сигурността на инфорамцията да могат да издават разрешения за достъп. Това е допълнителен инструмент за централизиран кадрови контрол през ДАНС", посочва той.