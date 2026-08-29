Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДАНС си написа закон за вечно криене на разработки и агенти

Опити за прокарване на подобни идеи бяха направени неуспешно през 2019 и 2024 г.

Днес, 14:00
БГНЕС

ДАНС си написа промени в няколко закона в опит да бъде въведено правило, чрез което на практика да може да си засекретява завинаги разработки, данни, документи. Това се подразбира от качени в правителствения Портал за обществени консултации изменения и допълнения в закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Чрез същият проект се прокарват и промени в Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), Закона за противодействие на тероризма (ЗПТ) и Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС).

Именно чрез промяна в ЗЗКИ се предлага практически въвеждане на възможността за нещо като вечна държавна тайна. Към момента сроковете за защита на информацията е от датата на създаването й са както следва: за информация, маркирана с гриф за сигурност „Строго секретно“ - 30 години; за маркирана с гриф за сигурност „Секретно“ - 15 години; за „Поверително“ - 5 години; и за информация, класифицирана като служебна тайна - 6 месеца. Тези срокове могат да се удължават по веднъж, но за не повече от първоначалния срок. Така тайната може да бъде до 60 години, което също е скандално само по себе си.

Сега обаче ДАНС стига нови висоти като предлага да може да удължава много пъти този срок. "Настоящият законопроект отчита спецификите на определени категории класифицирана информация, която поради своята особеност е необходимо да бъде защитавана за подълъг период от време от нормативно установените срокове. В тази връзка е направено предложение да се даде възможност за многократно удължаване на сроковете при необходимост. По този начин ще се създадат достатъчно гаранции за защита на класифицираната информация", пишат в мотивите на проекта неговите автори.

Всъщност става въпрос за нов опит за прокарване на тези норми и процедури. В края на 2024 г. и началото на 2025 г. ДАНС отново пробва подобни изменения, които тогава бяха разкрити и коментирани от "Сега". После обаче бяха тихомълком изтеглени.

С въпросните промени тогава се предлагаше да има вечно засекретяване на информация и бяха заложени дори норми, с които да се създаде "възможност за защита на класифицирана информация до отпадане на основанията за нейната защита". Сега ДАНС очевидно се опитва да бяга преди вятъра и да прокара на практика същото, но с по витиевати процедури. Защото е повече от ясно, че като не определяш колко пъти може да се удължава срока на пазене на тайната, то това може да се прави завинаги. Така например, ако строго секретен материал, разработка се удължат четири пъти, то това ще означава засекретяване за 120 години. 

Кой постила за диктатура на специалните служби
Колкото и на пръв поглед да звучи някак пресилено, в последните няколко дни в България бе направен опит за диктатура на специалните служби.
СЕГА
10 Яну. 2025

Както и при оттеглените промени през 2024 г. и сега за цвят и отклоняване на вниманието е сложена и промяна, с която се предлага да не се извършва проучване за надеждност на вицепрезидента. Мотивите бяха, че мястото на вицепрезидента в управлението на държавата и неговите функции обуславят правото му на достъп до класифицирана информация по силата на закона, без необходимост от проучване по реда на ЗЗКИ.

В промените има и скандална история с махането на норма от закон с нещо, което още не се е случило. Така се отменя разпоредба в ЗЗКИ, която според авторите на изменения е "свързана с предвиденото закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия". Интересно какво би станало, ако комисията по досиетата накрая не бъде закрита, още повече, че сегашният шеф на ДАНС Пламен Тончев се обяви против закриването й.

Иначе с промените в закона за ДАНС се правят всевъзможни изменения по отношение на органите на управление, по отношение на изискванията към служителите, за структурата, за правомощията.

ГЕРБ връща тоталитарната вечна държавна тайна
Безконтролна секретност на управлението, утрояването на сроковете за защита на държавната и служебна тайна, унищожаване на ключови документи по решение на вътрешния министър и шефове на службите.
СЕГА
31 Авг. 2019

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ДАНС, държавна тайна

Още новини по темата

Мощният заглушител е бил поставен на джип
24 Авг. 2026

Тайни коридори и тунел са открити в имота със заглушителя в Драгалевци
22 Авг. 2026

Мощен заглушител на GPS сигнал е неутрализиран в София
21 Авг. 2026

ДАНС арестува 18 души при акция срещу неонацистка група в Пловдив
16 Авг. 2026

ДАНС описа страховити рискове пред България
27 Юли 2026

Управляващите назначиха пак Пламен Тончев за шеф на ДАНС
22 Юли 2026

Фаворитът за шеф на ДАНС се опълчи на кабинета
17 Юли 2026

Кабинетът смята да върне Пламен Тончев като шеф на ДАНС
30 Юни 2026

Ексшефът на ДАНС-Варна: Невзоров имаше протекции и контакти в парламента
24 Юни 2026

ДАНС и ГДБОП хванаха хеликоптер за пренасяне на дрога към Турция
01 Юни 2026

Радев превзе с блицкриг службите
21 Май 2026

Бойко Рашков: Новият шеф на ДАНС е тежка политическа грешка на Радев
14 Май 2026

Кабинетът махна Деньо Денев като шеф в ДАНС
13 Май 2026

Станчо Станев става и.ф. председател на ДАНС
08 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Малкото е красиво и "опасно" - променя културата, че и политиката
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев няма от какво да се бои с такава опозиция
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки

АНКЕТА "СЕГА"

Каква оценка бихте поставили за първите 100 дни на правителството?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ