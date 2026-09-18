ДАНС освети десетки сигнали за корупция, потънали в прокуратурата

Най-много сигнали за корупция има за лекарства, боклуци, НКЖИ, тол такси, въглища, хранилища, пощи. Не е ясно кой и колко е работил по тях, но видим резултат няма, освен че ДАНС ги е препратила на прокуратурата. Сигналите са от последните две години.

Това се разбра от изявление на шефа на ДАНС Пламен Тончев в Министерски съвет. Той дълго изреждаше сигнали, които са получени и обработени от агенцията, след това са предадени на прокуратурата, но после не са се върнали в ДАНС за отработване. "Чакаме прокуратурата да ни възложи конкретни действия, за да довършим работата си докрай. Отговорите са необходими, за да може да продължи работата по „разграждането на олигархичния модел”, заяви шефът на ДАНС.

Сигналите, за които няма реакция, са за сключени договори, за евентуално нерегламентирани действия от страна на ръководни органи в държавни предприятия, за организирана престъпна група, занимаваща се с износ на лекарства, за обществена поръчка за медицинска апаратура, за обществена поръчка за забавяне на ваксини, за договор за обезвреждане на мъртви животни, за неправомерно усвояване на средства, за обществени поръчки, свързани с газовото хранилище „Чирен”. Има много сигнали за НКЖИ. Има проверки за неправомерни действия на изпълнителния директор на „Мини Марица-изток”, нарушения при оползотворяването на отпадъци на територията на Столичната община, както и нарушения при управлението на отпадъци от лечебни заведения и др. Има и няколко сигнала за злоупотреби с евросредства, които са препратени на европрокуратурата, но и оттам няма реакция.

"Призовавам да се възлагат бързи последващи действия, за да можем ние да извършим проверки и да докажем или да отхвърлим твърденията и където се установи виновно поведение, делата да влязат в съдебна фаза", каза още Тончев. Той допълни, че усилията на ДАНС и МВР през последните две година са били насочени към няколко министерства, в които е съсредоточен изключително голям обществен ресурс - Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, Министерството на икономиката, Министерството на здравеопазването. "В тези министерства са извършвани сериозни злоупотреби. Когато сме готови, ще предоставим информацията, а материалите ще бъдат изпратени в прокуратурата", добави Тончев.

РЕАКЦИЯ

Прокуратурата реагира със съобщението, че и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е поискала от Тончев пълната справка с данните, представени на брифинга.

"Ще бъдат разпоредени незабавни действия на прокурори от Върховна касационна прокуратура за проверка на хода на работата по сигналите и за оказване, при необходимост, на методическа помощ на наблюдаващите прокурори. От административните ръководители на компетентните прокуратури ще се изиска информация за всички посочени преписки и досъдебни производства", казва прокуратурата и обещава ефективно и срочно разследване в рамките на закона.

Ето сигналите от ДАНС до прокуратурата:

- Концесионен договор за добив на въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн" между МС и "Мини Марица - Изток"

- За едно от дружествата, изграждащо междусистемната газова връзка

- За дейност на дружеството "Екопартърс" по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

- За неправомерни действия от изпълнителния директор на "Мини Марица Изток" с цел набавяне на облаги на частни дружества за сметка на увеличаване на загубите на дружествата.

- За данни за извършени закононарушения в дейността по оползотворяване на отпадъци, осъществявани на територията на Столична община.

- За нарушения на Столично предприятие за третиране на отпадъци, свързани с управление на отпадъци от лечебните заведения.

- За извършени нерегламентирани дейности от страна на ръководен служител на държавно предприятия НКЖИ по отношение сключен договор.

- За съставяне на документи с невярно съдържание във връзка изпълнението на проект "Лот 32, път II- 23 Русе- Карнобат.

- За проблеми при управлението и разходване на "Български пощи".

- За сключване на неизгоден договор от държавен служител на "БДЖ - Товарни превози".

- За длъжностни престъпления от ръководен служител на НКЖИ.

- За нарушение изпълнението на договор за модернизация на 15 броя пътнически вагони, собственост на "БДЖ Пътнически превози", от вагонен завод "Интерком", град Дряново.

- За нарушение при разходване на публични финансови средства по сключени договори между Столична община и общинско дружество "Софекострой".

- За евентуални нарушения в дейността на Национална компания "Индустриални зони".

- За постъпила информация, подадена от директора на Националното тол управление, съдържаща твърдения за неправомерно анулирани нарушения за незаконно платени пътни такси в електронната система за събиране на пътни такси от външни лица, които са осъществили нерегламентиран достъп до системата, посредством откраднато оборудване, собственост на Национално тол управление.

- За нарушение от заместник-председателя на УС на Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

- За сключване на неизгоден договор от "Съобщително строителство и възстановяване", касаещ надграждане и развитие на държавния и хибриден частен облак за нуждите на електронното управление по ОП "Добро управление", "Проектиране и изграждане на инженерна инфраструктура на Център за възстановяване".

- За евентуално извършени нерегламентирани дейности от страна на член на УС на НКЖИ.

- За евентуално нерегламентирани дейности от страна на ръководен служител на НКЖИ, касаещ генералния директор на предприятието, и възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на охранителни услуги със сигнална охранителна техника и реакция с автопатрули на обекти, собственост на НКЖИ".

- За незаконосъобразни действия на служители от УМБАЛ "Царица Йоана" - незаконен паралелен износ на лекарствени средства за онкологични и хематологични заболявания.

- За организирана престъпна група, която извършва нарушения в отклоняване на легалната верига на доставки в страната на големи количества лекарства, които чрез така наречения паралелен износ са изнасяни на завишени цени.

- За действия от Изпълнителна агенция по лекарствата по отношение на нарушения при верификацията на медикаменти.

- Ца значително забавяне на обявяване на обществена поръчка за доставка на ваксина и извършване на ваксинацията срещу заболяванията заразен нодуларен дерматит" и син език по животните.

- За засечени лица за злоупотреби с лекарствени продукти, юридически и физически лица, като се източва бюджета на НЗОК в особено големи размери.

- За преустановена дейност по сключени договори за обезвреждане на мъртви животни с възложител БАБХ

- За придобити данни за неправомерно усвояване на средства от ДФ "Земеделие".

- За противоправни деяния, извършени от служители на Департамента на информация и усъвършенстване на учители към СУ "Климент Охридски".

- За потенциални злоупотреби при разходване на средства от държавния бюджет при Института по механика при БАН във връзка с изграждане на Център по мехатроника и чисти технологии.

Сигнали до европейската прокуратура:

- За обществени поръчки с възложител ЕСО във връка с установени закононарушения при разходване на европейски средства.

- За обществени поръчки, свързани с разширението на газохранилище "Чирен".

- За опит за измама с европейски средства чрез проведена от Министерство на земеделието централизирана обществена поръчка за закупуване на медицинска апаратура, при която са констатирани манипулации на техническите спецификации на апаратурата с цел облагоденстване на частни икономически интереси. Касаят средства по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.

- За потенциални злоупотреби с европейски средства при реализиране на проект Център по компетентност по мехатроника и чисти технологии, реализиран от БАН, финансиран по програма на ЕС.