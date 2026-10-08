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Шумно арестуваният испански шаман бе пуснат набързо

Апелативният съд в Пловдив го освободи срещу 15 000 евро гаранция, защото, ако се укрие, ще бъде намерен

Днес, 11:36
Испанският гражданин е от години в България
БНТ
Испанският гражданин е от години в България

Апелативен съд-Пловдив пусна на свобода много шумно арестувания от ДАНС и МВР край Калофер испански шаман.

Първоначално Пловдивският окръжен съд го остави в ареста, но сега Апелативният го освобождава срещу 15 000 евро гаранция и това определение е окончателно, защото е преценено, "че няма опасност от извършване на престъпление и от укриване".

"Ако наруши гаранцията той може да бъде издирен и задържан с Европейска заповед за арест", посочва съдът в съобщението за решението си. И също така, че "защитниците на обвиняемия предоставили на съда нотариален акт за собственост на базата край Калофер, която се води на името на сдружение „Слънце във Водолей", без да обясняват това от какво значение е за взетото решение..

Иначе Апелативният съд прие, че по делото са събрани достатъчно доказателства, за да се направи обосновано подозрение за евентуална съпричастност на лицето към престъплението, в което е обвинен. А то е за това, че "на 27.09.2026 г., в землището на Калофер, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества". За това престъпление Наказателният кодекс предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 г. и глоба.

Само преди дни ДАНС се похвали, че е разбила секта, разположена в землището на Калофер и е арестувала шаман - испански гражданин, който упоявал и дрогирал последователите си, сред които са поне 14 българи. Това стана ясно тогава от официално съобщение на Агенцията и от разказ на прокуратурата.

"На 26.09.2026 г., в област Пловдив, в условия на неотложност и в координация между Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и ОД МВР-Пловдив, е проведена специализирана операция по отношение на група, практикуваща нетрадиционни ритуали с използване на психоактивни вещества - написаха от ДАНС. - Операцията е проведена въз основа на информация, придобита от ДАНС, според която гражданин на държава от ЕС е формирал у нас група последователи, които манипулира посредством псевдодуховни внушения и обещания за ментално и физическо излекуване".

Накрая ДАНС обясни, че "лидерът се представял за единствен посредник с „висши духове" и носител на древно духовно знание, като използвал тази самоприсъдена роля, за да манипулира последователите си и да ги държи в подчинение чрез психологическо въздействие и употреба на психоактивни субстанции".

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шаман, секта, Калофер, ДАНС

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