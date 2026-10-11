Кабинетът "Радев" прокарва кардинални промени в ДАНС

ДАНС прави кардинални промени в структурата си под лозунга за "оптимизиране на дейността и рационално използване на ресурсите на агенцията. Това става ясно от голямо преструктуриране на Агенцията, както и от опит да бъдат наложени законови изменения, свързани с нейни правомощия. Има подозрения, че зад всички тези резки промени се прикрива чистка и преструктуриране на лобитата в ДАНС

Първите практични стъпки вече са направени, след като правителството прокара и прие постановление, с което на мястото на досегашните десетки областни дирекции на Агенцията, се правят само 5, чиито райони на действие обхващат териториите на по няколко области.

Съгласно досегашната нормативна база, в ДАНС бяха създадени и действаха 27 териториални дирекции с райони на действие, съответстващи на областното райониране в страната, като териториална дирекция „Национална сигурност“ – София осъществява дейности на територията на област София и Софийска област.

"Съществуването на подобен брой териториални дирекции е предпоставка за затрудняване на комуникацията, която в редица случаи се налага да бъде осъществена между множество звена. Това, от своя страна, води до липса на оперативна гъвкавост и до забавянето при вземането на решения, което може да доведе и до неефективно изпълнение на възложените на ДАНС дейности. Създават се и рискове от дублиране на дейности и задачи", пишат авторите на сегашните промени, приети вече от Министерски съвет.

С тези изменения в ДАНС вече са създадени само пет териториални дирекции, включващи в състава си териториални отдели и сектори както следва:

- Териториална дирекция „Национална сигурност“ - Бургас, със седалище Бургас, с включен териториален отдел Хасково и териториални сектори Ямбол и Сливен;

- Териториална дирекция „Национална сигурност“ - Варна, със седалище Варна, с включени териториални сектори Добрич, Разград, Силистра, Шумен и Търговище;

- Териториална дирекция „Национална сигурност“ - Плевен, със седалище Плевен, с включени териториални сектори Велико Търново, Ловеч, Русе, Габрово и Враца;

- Териториална дирекция „Национална сигурност“ - Пловдив, със седалище Пловдив, с включен териториален отдел Стара Загора и териториални сектори Пазарджик, Кърджали и Смолян;

- Териториална дирекция „Национална сигурност“ - София, със седалище София, с включен териториален отдел Благоевград и териториални сектори Перник, Кюстендил, Видин и Монтана.

Въпросните промени дават възможност, както за махането на поне 22-ма областни шефове на ДАНС, така и за поставяне на мястото на нови ръководители на новите само 5 мегаобластни дирекции на нови пора, лоялни към новото ръководство на ДАНС, начело с Пламен Тончев. Наскоро премиерът Румен Радев прокара връщането на много верния си Тончев като председател на Агенцията. Преди две години той беше махнат и беше сложен за шеф на Комисията по досиетата, но сета Радев го върна отново.

Само преди седмици бяха осветени промени в закона за ДАНС и опит за прокарването и, които очевидно са писани в агенцията и за които "Сега" вече писа. Те станаха известни с опита на контрарузнаването да бъде въведено правило, чрез което на практика да може да си засекретява завинаги разработки, данни, документи. Това се разбра от качени в правителствения Портал за обществени консултации изменения и допълнения в закона за Държавна агенция "Национална сигурност". Чрез същият проект се прокарват и промени в Закона за електронните съобщения, Закона за защита на класифицираната информация, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за противодействие на тероризма и Закона за специалните разузнавателни средства.

Заради тези промени депутатът от ДБ Божидар Божанов предупреди и за още странни и дори на пръв поглед безумни текстове. Така се предвижда бързо и безконтролно унищожаване на документи. "В момента, след изтичане на срока на защита (от гриф "поверително", "секретно" или "строго секретно") документите става достъпни при поискване за определен срок. ДАНС предлага да може да ги унищожава веднага по собствена преценка. Без разрешение от ДКСИ и без съдебен контрол, каквито са налице в момента - предлага се всичко това да отпадне и ДАНС да си решава. Припомням, че много от исканията за подслушване и следене са класифицирана информация и ще могат да бъдат зачиствани бързо", написа депутатът.

Според него се прави опит и за кадрово овладяване. "Усъвършенстван е инструментариума за кадрово овладяване на ДАНС - въвеждане на повишаване без конкурс по субективна преценка на председателя, удвояване на изпитателния срок с цел по-дълго държане в кадрова зависимост, премахване на длъжностната характеристика от служебното досие на служителите, премахване изцяло на държавните служители по общия ред - т.е. дори деловодителят ще трябва да е служител по специалния ред за ДАНС (с 15 заплати и др.), посочва още Божанов. Според него става въпрос и за "улесняване на ад-хок разместването на служители и дори премахване на вътрешните правила за него, дори вътрешната структура на ДАНС вече няма да се определя нито от закона, нито от Министерския съвет, а от председателя на ДАНС - което е инструмент за пълно кадрово овладяване". И нещо дребно - вече и служителите на трудов договор ще имат безплатен градски транспорт, така че и те да бъдат обгрижени с привилегии, разкри депутатът от ДБ.

Опасения се появиха и от централизацията на разрешенията за достъп до класифицирана информация. "Към момента достъп до "поверително" може да се дава след проучване от служителя по сигурността на информацията към съответното ведомство. ДАНС предлага вече всички да минава през тях и нито ССИ, нито Държавната комисия по сигурността на инфорамцията да могат да издават разрешения за достъп. Това е допълнителен инструмент за централизиран кадрови контрол през ДАНС", обвини Божанов.