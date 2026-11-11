Радев си играе на "иди ми-дойди ми" със скандални поправки за ДАНС

Кабинетът и лично Румен Радев преди седмица оттеглиха, а днес приеха скандалния проект за промени в закона за ДАНС, при това без никакви обяснения.

Промените бяха остро критикувани от експерти и медии, защото чрез тях ДАНС на практика ще може да засекретява завинаги разработки, данни и документи. През тях се изменят и още няколко закона - за електронните съобщения, за защита на класифицираната информация, за отбраната и въоръжените сили, за противодействие на тероризма и за специалните разузнавателни средства.

През закона за класифицираната информация се предлага въвеждане на възможността за нещо като вечна държавна тайна. Към момента сроковете за защита на информацията са от датата на създаването й: за информация, маркирана с гриф за сигурност „Строго секретно“ - 30 години; за маркирана с гриф за сигурност „Секретно“ - 15 години; за „Поверително“ - 5 години; и за информация, класифицирана като служебна тайна - 6 месеца. Тези срокове могат да се удължават по веднъж, но за не повече от първоначалния срок. Така тайната може да бъде до 60 години, което също е скандално само по себе си. Сега ДАНС стигна нови висоти като предлага да може да удължава този срок многократно.

Със същите промени се дава право на агентите на ДАНС да работят като психолози и психотерапевти. "Значи, отивате на психотерапевт, но той може да е служител на ДАНС и в изпълнение на ЗДАНС да започне да води оперативна разработка във връзка със споделеното. Но тук има и друга хипотеза - текстът да е нужен, за да могат психолозите на ДАНС да участват в новоприетите тестове за почтеност на държавни служители. Т.е. още един механизъм за кадрови контрол в цялата администрация", възмути се депутатът от ДБ Божидар Божанов във "Фейсбук".