Благомир Коцев иска да си гледа децата

За седми път се решава свободата на варненския кмет Благомир Коцев - този път в родния му град, след като делото бе преместено от София. Гледането на мярката за неотклонение в окръжния съд започна в 13.30 часа, тече в момента. Адвокатите поискаха "подписка" с мотив здравословното състояние на Камелия, жената до кмета. На 10 декември тя трябвало да бъде приета в клиника в Берлин, съответно Коцев да се грижи за двете им деца.

Няма никаква опасност той да се укрие, казаха адвокатите, цитирани от радио Варна. Друг политик от ПП - бившият зам.-кмет на Столична община Никола Барбутов , който досега също бе задържан, вчера получи от Софийски градски съд по-лека мярката за неотклонение - домашен арест. Това дава надежди и за Коцев днес.

Той бе посрещнат пред съда с възгласи "Благо" от симпатизанти:

НЕДОВОЛСТВО

Междувременно бившата общинарка Биляна Якова, която е свидетел срещу Коцев и вносител на сигнали в Общинската избирателна комисия (ОИК), обяви във "Фейсбук", че е обжалвала в ЦИК последното решение на ОИК. То бе взето в неделя, когато сред протест на ПП-ДБ и след призив на Бойко Борисов към членовете на комисията от квотата на ГЕРБ, правомощията на кмета не бяха прекратени. Юридически казусът в ОИК се върти около отпуските на Коцев. Решено бе от община Варна да се изискат още документи. "Отсъствал е над 61 дни от работа. Ползвал е незаконосъобразни отпуски, включително „саморазрешени“ от ареста. Издал е заповеди от място на задържане, което е юридически абсурд", смята Якова.

Очаквайте подробности по мярката за неотклонение!