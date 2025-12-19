Активисти на ПП-ДБ събират дарения за гаранцията на последния варненски арестант

В средите на ПП-ДБ върви дарителска кампания и за плащане на гаранцията на общинския съветник Йордан Кателиев. Това е третият варненец от ПП по делото "Коцев", който е все още задържан - под домашен арест е. Ще бъде пуснат срещу 150 000 лв., невнесени още, с които той явно не разполага. Другият съветник - Николай Стефанов, внесе веднага в сряда 200 000 лв., а вчера и днес присъства на сесията на варненския местен парламент. Както е известно, 200 000 лв. бе и гаранцията на Благомир Коцев, събрана за часове от дарители.

С кампанията за Кателиев се занимава депутатът Манол Пейков. Той я обяви вчера. До днес на обед бяха събрани към 9000 лв. Малко над 108 000 са останали от кампанията за Коцев, те се прибавят. Целта е да се събере разликата. "След връщането на двете гаранции цялата сума ще бъде внесена в специален фонд, защитаващ журналисти и хора на словото срещу т.нар. SLAPP дела", декларира Пейков в социалните мрежи.