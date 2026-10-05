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Акция на МВР и прокуратурата затвори болнично отделение в Пловдив

Днес, 09:27
стопкадър Нова тв

Акция на икономическата полиция и прокуратурата тече в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив, съобщи Нова тв.

Малко преди 8 ч. властите са влезли в първа база на болницата. "Завардили са клиниката по ревматология. Разпитват се лекари и пациенти и се изземва документация", разказва Нова тв. Според репортажа са връщани пациенти, които е трябвало да постъпят днес в клиниката.

Разследват се финансови престъпления, най-вероятно източване на НЗОК. Все още няма официална информация нито от МВР и прокуратурата, нито от болницата.
 

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Ключови думи:

НЗОК, УМБАЛ Свети Георги

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