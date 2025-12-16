Заместничка на Гешев и подгонен от Сарафов искат да са европрокурор

МП На 4 декември Лаура Кьовеши беше в България за откриването на новия офис на европейската прокуратура в страната. В програмата ѝ не беше предвидена среща със Сарафов.

Седем магистрати искат да са следващия европейски прокурор от България, съобщи Министерството на правосъдието. Това са Михаела Райдовска, Димитър Беличев, Светлана Шопова-Колева, Пламен Петков, Ивайло Илиев, Десислава Пиронева и Бойко Атанасов.

Специалната комисия по избора ще се произнесе по допустимостта на кандидатурите в четвъртък. Следващият етап е публичното изслушване. На финала комисията предлага три кандидатури, които Министерският съвет да изпрати на компетентните органи на ЕС за последваща селекция. Европейските прокурори се назначават от Съвета на ЕС за шестгодишен мандат, като се очаква новият мандат да започне в края на юли 2026 г.

Европейският прокурор е представителят на страната в колегиума на институцията в Люксембург. Отделно по делата за крупни евроизмами тук работят европейски делегирани прокурори. Техният мандат е 5 години.

Димитър Беличев в момента е ръководител на европейските делегирани прокурори в България. Той беше много близък с настоящата европейска прокурорка Теодора Теоргиева. Срещу нея обаче беше инициирана дисциплинарна процедура от европейската прокуратура, а проверката срещу нея за евентуални връзки с идеолога на "Осемте джуджета" Петьо Петров - Еврото, потъна в черна дупка в Софийската градска прокуратура.

Михаела Райдовска също е делегиран прокурор в момента. Тя е наблюдаващият прокурор по делото срещу бившия варненски кмет от ГЕРБ Иван Портних.

Десислава Пиронева и Светлана Шопова-Колева бяха сред кандидатите за поста и при предишната процедура. След като беше предпочетена Георгиева, Шопова стана делегиран прокурор, каквато е и до момента, а Пиронева междувременно се издигна до зам. главен прокурор на Иван Гешев. След уволнението му, тя стана редови върховен прокурор.

Ивайло Илиев също беше делегиран прокурор. Той напусна поста си, за да стане помощник на националния член на България в Евроюст. Все още изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов обаче "уреди" от 1 юни Илиев да работи не в Хага, където е от април 2023 г. и където е централата на Евроюст, а в Кюстендил. Много магистрати видяха в този ход саморазправа с Илиев. "Сега" описва случая тук.

Пламен Петков е зам.-шеф на Софийската районна прокуратура. През 2021 г. беше кандидат за делегиран европрокурор, но не беше избран. През 2022 г. беше кандидат за член на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. Преди малко повече от година Петков беше изслушан от Прокурорската колегия на ВСС във връзка с проверката за връзки на магистрати с убития Мартин Божанов - Нотариуса. Тогава той потвърди, че Божанов и адвокат Велимир Атанасов са присъствали на коледно парти на СРП през 2021 г., припомня "Лекс".

Бойко Атанасов, който преди десетина години обяви, че в столичното следствие има шпицкоманда от магистрати под контрола на тогавашния главен прокурор Сотир Цацаров, е вечният кандидат в различните конкурси, свързани с прокуратурата. Той се кандидатира и за приемник на европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

Европейската прокуратура започна работата си на 1 юни 2021 г. В момента в нея участват 24 държави членки, всяка от които с по един европейски прокурор. Европрокуратурата се ръководи от европейски главен прокурор, като постът в момента се заема от румънката Лаура Кьовеши. Нейният 7-годишен мандат изтича на 31 октомври 2026 г. и вече тече процедурата за търсенето и на нейния приемник. Заместникът на Кьовеши Андрес Ритер от Германия получи най-голяма подкрепа в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП в началото на декември. Предстоят консултации между държавите членки в Съвета и Европейския парламент, преди изборът му да бъде окончателно потвърден.