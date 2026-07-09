10-и ден се търси дете и Демерджиев смъмри варненската полиция

10-и ден вече се издирват 11-годишната Наталия от варненското село Константиново и бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов, който отвлече детето. В акцията, освен полицията, участват множество доброволци. В същото време вътрешният министър Иван Демерджиев изрази недоволство от подчинените си във Варна.

„Ще отправя апел към доброволците, които разполагат с информация и участват в акциите – да не споделят местонахождението си, както и това на полицията. Хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си – вилите, мазетата и всички места, които могат да бъдат обитавани", каза пред БНТ Боян Доцев, доброволец.

А Демерджиев съобщи вчера пред журналисти, че с операцията вече се е заел главният секретар на МВР. "Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция, така че правим всичко възможно да подсилим силите и да създадем по-добра организация, подхождаме с максимална сериозност", каза той. Критиките на министъра включват основно поведението на полицията в първите часове на реакция. Според Демерджиев няма данни детето и мъжът да са напуснали страната.