Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

10-и ден се търси дете и Демерджиев смъмри варненската полиция

Операцията бе прехвърлена на главния секретар на МВР

Днес, 09:41
Иван Демерджиев счита, че варненската полиция не действа както трябва по случая.
БГНЕС
Иван Демерджиев счита, че варненската полиция не действа както трябва по случая.

10-и ден вече се издирват 11-годишната Наталия от варненското  село Константиново и бившия партньор на майка ѝ Асен Симеонов, който отвлече детето. В акцията, освен полицията, участват множество доброволци. В същото време вътрешният министър Иван Демерджиев изрази недоволство от подчинените си във Варна.

 „Ще отправя апел към доброволците, които разполагат с информация и участват в акциите – да не споделят местонахождението си, както и това на полицията. Хората, които имат постройки, вили или фургони в радиус 20-30 км от Аврен, където за последно е засечен Асен на втория ден с телефона му, нека проверят имотите си – вилите, мазетата и всички места, които могат да бъдат обитавани", каза пред БНТ Боян Доцев, доброволец.

А Демерджиев съобщи вчера пред журналисти, че с операцията вече се е заел главният секретар на МВР. "Не сме особено доволни от действията до момента на областната дирекция, така че правим всичко възможно да подсилим силите и да създадем по-добра организация, подхождаме с максимална сериозност", каза той. Критиките на министъра включват основно поведението на полицията в първите часове на реакция. Според Демерджиев няма данни детето и мъжът да са напуснали страната.

FB/Министерство на вътрешните работи﻿
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

издирване, издирване на дете, Константиново

Още новини по темата

САЩ обяви $10 млн. награда за издирване на новия ирански аятолах

14 Март 2026

Изчезнала преди 52 години жена бе намерена жива и здрава
02 Яну. 2025

Родителите на изчезналото момиче от Дупница обявиха награда от 50 000 лв.
28 Март 2024

Вече три дни търсят изчезнало 17-годишно момиче от Дупница
25 Февр. 2024

Тялото на Емил Боев е разпознато
31 Март 2023

Русия отговори, че издирва Христо Грозев за... нищо
08 Февр. 2023

Христо Грозев напуснал Австрия от съображения за сигурност
02 Февр. 2023

МВР всеки ден прави справка в Интерпол за Христо Грозев

19 Яну. 2023

Планински спасители издирват изчезнал опитен турист в Пирин
28 Дек. 2022

Откриха лодката на изчезналите край Бургас рибари
29 Ноем. 2022

Гешев се съмнява, че Сашко е оцелял 9 дни сам
21 Ноем. 2022

Александър е намерен жив от доброволци
19 Ноем. 2022

Доброволците спират издирването на Сашко
17 Ноем. 2022

Издирват малкия Сашко вече е в София и Радомир
16 Ноем. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса