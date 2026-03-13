САЩ обяви $10 млн. награда за издирване на новия ирански аятолах

САЩ обявиха награда в размер до 10 млн. долара за информация за новия ирански лидер Хаменеи-младши и за още девет ключови фигури в режима на аятоласите.

Службата за дипломатическа сигурност на Държавния департамент на САЩ обяви кои са издирваните:

Лидерът Моджтаба Хаменей, за който се знае, че е ранен, Али Асгар Хеджази - зам.-началник на кабинета на убития аятолах Хаменей, Лариджани - висш офицер по сигурността, Яхя Рахим Сафави, старши военен съветник на Върховния лидер, Ескандар Момени - министър на вътрешните работи, и Есмаил Хатиб - шеф на разузнаването. В черния списък има още четири позиции, но с посочени само длъжности, без имена. Това са секретарят на Върховния съвет за отбрана, шефът на военния офис на върховния лидер, главнокомандващият на Корпуса на ислямската революционна гвардия и съветникът на върховния лидер на Иран.

"Тези лица командват и ръководят различни клонове на Стражите на Ислямската революция и са отговорни за планирането, организирането и провеждането натерористични атаки по цял свят, че се казва в съобщението на Държавния департамент.

Всеки, който разполага с информация за тези хора и за свързани с тях мрежи и групи, е приканен да подаде сигнал до Програмата "Награди за справедливост" чрез платформи за криптирани съобщения или чрез канал за комуникация, базиран на мрежата Tor.

Подходящата информация може да доведе до награда в размер до 10 милиона долара.