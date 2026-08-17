10 дни властта се чуди имало ли е взрив на дрона край Кардам

10 дни не стигнаха на властта в лицето на Министерство на отбраната и МВР да кажат имало ли е взрив на падналия край Кардам дрон. Допълнително абсурд създава и ситуацията, в която Министерство на отбраната чака от МВР да му каже дали има взрив, при положение, че военните разполага със сапьорски части, лаборатории, химически войски и какво ли още не. И вместо да стегнат редиците си, управляващите насочиха своя гняв към Украйна, която не им давала поисканата информация.

На 8 август премиерът Румен Радев направи извънредно изявление, в което обяви как в 08.10 ч. сутринта дрон е навлязъл в българското въздушно пространство от Румъния и се е взривил на 100 метра след българската граница в близост до бившия ГКПП до село Кардам. "Няма пострадали хора или поражения по сграден фонд и инфраструктура", обяви тогава, но веднага два пъти натърти, че е имало взрив. "Мястото на взрива е на 200 метра от компресорната станция на Румъния и на 1000 метра от нашата компресорна станция на Трансбалканския газопровод. Траничните полицаи чули взрива много силно и се е виждал черен дим", добави той.

Само няколко дни по-късно министърът на отбраната Димитър Стоянов започна да дава заден, като заобяснява, че можело и да не е имало изобщо взрив. "На земята няма кратер от разрив на взривно устройство. Ако изобщо е имало взрив на дрона, който нахлу на българска територия, той е бил на определена височина във въздуха. Напълно е възможно шумът, който се е чул, да е от удара на дрона в земята", започна да обяснява Стоянов.

Румен Радев пък атакува Украйна, че не давала информация за дрона. "България още не е получила отговори от Украйна ... Беше редно досега да получим отговори. И това навява на редица въпроси", каза Радев. Не е известно той да е подхождал по същия начин при другите случаи на дронове, намерени на българска територия.

Военните обаче скоростно се сдобиха с две антидрон системи. Те вече са доставени, съобщили от пресцентъра на Министерството на отбраната (МО) за БТА след запитване. И добавили, че предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Системите са закупени от американската компания AXON. В най-скоро време се очаква да бъдат получени и други две антидрон системи, добавиха още от военното министерство. Изобщо не става ясно по каква точно процедура се придобиват системите.

През изминалата седмица военният министър Димитър Стоянов заяви, че страната ни има нужда от нови системи за откриване и унищожаване на летателни апарати, които трябва да бъдат закупени по най-бързия начин. "Усилено работим по инструмента „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за закупуване на такива системи, каза още министърът и допълни, че ще бъдат около 10 броя. Тези системи към момента имат радиус от три до пет километра", обясни той.

Един от проектите по SAFE е за придобиване именно на системи за откриване и противодействие на безпилотни летателни апарати. В края на юли парламентът ратифицира Споразумението за заем по механизма SAFE. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 година.